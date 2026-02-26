Газзаев считает, что «Локомотиву» будет очень сложно заменить Баринова

1772121156

сегодня, 18:52

, известный тренер, ранее руководивший сборной России, выразил свое мнение о перспективах футбольного клуба «Локомотив» в текущем сезоне Российской премьер-лиги ( РПЛ ). По его мнению, уход ключевого полузащитника в ЦСКА существенно осложнит задачу «Локомотива» в борьбе за медали чемпионата.

Баринов, являющийся воспитанником «Локомотива» и бывший капитаном команды, был одним из наиболее важных игроков в составе железнодорожников.

«Почему я не включил „Локомотив“ в число претендентов на медали? На мой взгляд, железнодорожникам будет крайне сложно заменить Баринова. Здесь прежде всего имею в виду его авторитет. В чемпионских командах должны быть, что называется, вожаки. Баринов именно к такой категории игроков и относится. Ну и по своим игровым качествам он один из лучших исполнителей на своей позиции в РПЛ », — сказал Газзаев.