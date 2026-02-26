Top.Mail.Ru
Газзаев считает, что «Локомотиву» будет очень сложно заменить Баринова

сегодня, 18:52

Валерий Газзаев, известный тренер, ранее руководивший сборной России, выразил свое мнение о перспективах футбольного клуба «Локомотив» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, уход ключевого полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА существенно осложнит задачу «Локомотива» в борьбе за медали чемпионата.

Баринов, являющийся воспитанником «Локомотива» и бывший капитаном команды, был одним из наиболее важных игроков в составе железнодорожников.

«Почему я не включил „Локомотив“ в число претендентов на медали? На мой взгляд, железнодорожникам будет крайне сложно заменить Баринова. Здесь прежде всего имею в виду его авторитет. В чемпионских командах должны быть, что называется, вожаки. Баринов именно к такой категории игроков и относится. Ну и по своим игровым качествам он один из лучших исполнителей на своей позиции в РПЛ», — сказал Газзаев.

После первой части сезона «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками в 18 матчах.

shur
shur
сегодня в 19:23, ред.
...так не отпускали бы, забыли что есть на свете деньги,большие деньги, они то всё и решают,даже не спорьте!!!
Гость
