Кафанов хочет, чтобы Хайкин и Сафонов сыграли друг против друга в финале ЛЧ

сегодня, 19:44

Тренер вратарей сборной России выразил надежду на встречу и в решающем матче Лиги чемпионов. Об этом специалист сообщил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Сафонов защищает ворота французского ПСЖ , а Хайкин выступает за норвежский «Будё-Глимт». Оба клуба продолжат борьбу в 1/8 финала.

«Очень хотелось бы увидеть противостояние двух наших голкиперов, Матвея Сафонова и Никиты Хайкина, в очном матче, и желательно — в финале Лиги чемпионов», — сказал Кафанов.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля. Первые матчи запланированы на 10-11 марта, ответные — на 17-18 марта. Финальный поединок пройдет 30 мая в Будапеште.