Кафанов хочет, чтобы Хайкин и Сафонов сыграли друг против друга в финале ЛЧ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выразил надежду на встречу Матвея Сафонова и Никиты Хайкина в решающем матче Лиги чемпионов. Об этом специалист сообщил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Сафонов защищает ворота французского ПСЖ, а Хайкин выступает за норвежский «Будё-Глимт». Оба клуба продолжат борьбу в 1/8 финала.
«Очень хотелось бы увидеть противостояние двух наших голкиперов, Матвея Сафонова и Никиты Хайкина, в очном матче, и желательно — в финале Лиги чемпионов», — сказал Кафанов.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля. Первые матчи запланированы на 10-11 марта, ответные — на 17-18 марта. Финальный поединок пройдет 30 мая в Будапеште.
Болейте за своих, а не против чужих!
