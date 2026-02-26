Top.Mail.Ru
Кафанов хочет, чтобы Хайкин и Сафонов сыграли друг против друга в финале ЛЧ

сегодня, 19:44

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выразил надежду на встречу Матвея Сафонова и Никиты Хайкина в решающем матче Лиги чемпионов. Об этом специалист сообщил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Сафонов защищает ворота французского ПСЖ, а Хайкин выступает за норвежский «Будё-Глимт». Оба клуба продолжат борьбу в 1/8 финала.

«Очень хотелось бы увидеть противостояние двух наших голкиперов, Матвея Сафонова и Никиты Хайкина, в очном матче, и желательно — в финале Лиги чемпионов», — сказал Кафанов.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля. Первые матчи запланированы на 10-11 марта, ответные — на 17-18 марта. Финальный поединок пройдет 30 мая в Будапеште.

Vilar
Vilar
сегодня в 22:05
Только одна проблемка: Кафанов в финале, какую команду будет тренировать)))?
Groboyd
Groboyd
сегодня в 22:02, ред.
Думаю, ни той, ни другой команды в финале не будет. Энрике пока ещё нигде не смог давать результат вдолгую.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:17
ПСЖ пока не впечатляет.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:52
...Я тоже не думал,что Бенфика как "кость в горле" у Мадрида будет, а случилось! Правда в нашем случае Никита уже узнаваем,интересен,профессионален,что уже не мало важно!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:36
Едва ли Энрике после всех пенок Моти будет его ставить вообще. Мотя снова на лавке однозначно
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:20
Футбол это не сказка про Золушку, где, чудеса сбываются, и мечтам Кафанова вряд ли суждено сбыться, потому как с каждым новым этапом все соперники к играм с норвежцами теперь будут относится со всей серьёзностью. А Сафонов и вовсе может уступить место своему напарнику. Так что вероятность, что Никита и Матвей сыграют друг против друга в финале хоть и возможна, но уж через чур низкая. Хотя лично я буду очень рад ошибиться.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:17
Супер!!!!!!!))))))) Как сказал однажды, всеми любимый советский комментатор Г.Саркисьянц: "Ну чтож, как говорится- чистая девятка"!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:13
Хайкин реально тащит. А алиментщик только вынимает из сетки))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:58
Мечты мечты где ваша сладость
