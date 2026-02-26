Кафанов считает, что Хайкин в «Будё-Глимт» — это полкоманды

1772128510

сегодня, 20:55

Российский голкипер «Будё-Глимта» стал ключевой фигурой в исторической победе над «Интером» в плей-офф Лиги чемпионов. Такой вывод сделал тренер вратарей сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Норвежский клуб уверенно преодолел итальянский барьер, одержав победу в обоих матчах — 3:1 на своем поле и 2:1 в гостях.

«Если в первом, домашнем матче с „Интером“ не было много моментов у ворот Никиты, то позавчера он своими сейвами внес действительно большой вклад в эту общую победу „Будё-Глимта“ в Лиге чемпионов по итогам двух игр. Так родилась еще одна сенсация с участием норвежской команды, и этому успеху она обязана российскому вратарю. „Будё-Глимт“ уже прыгнул выше головы, выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы — это большое достижение для норвежского клуба. И в данном случае можно смело сказать, что в „Будё-Глимте“ наш вратарь — это полкоманды», — отметил Кафанов.

В следующем раунде «Будё-Глимт» встретится с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом». Жеребьевка состоится 27 февраля.