Кафанов считает, что Хайкин в «Будё-Глимт» — это полкоманды

сегодня, 20:55

Российский голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин стал ключевой фигурой в исторической победе над «Интером» в плей-офф Лиги чемпионов. Такой вывод сделал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Норвежский клуб уверенно преодолел итальянский барьер, одержав победу в обоих матчах — 3:1 на своем поле и 2:1 в гостях.

«Если в первом, домашнем матче с „Интером“ не было много моментов у ворот Никиты, то позавчера он своими сейвами внес действительно большой вклад в эту общую победу „Будё-Глимта“ в Лиге чемпионов по итогам двух игр. Так родилась еще одна сенсация с участием норвежской команды, и этому успеху она обязана российскому вратарю. „Будё-Глимт“ уже прыгнул выше головы, выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы — это большое достижение для норвежского клуба. И в данном случае можно смело сказать, что в „Будё-Глимте“ наш вратарь — это полкоманды», — отметил Кафанов.

В следующем раунде «Будё-Глимт» встретится с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом». Жеребьевка состоится 27 февраля.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:02
В следующем раунде ему придется уже выпрыгнуть из штанов чтобы пройти дальше
Groboyd
Groboyd
сегодня в 21:59
Ничего выдающегося не увидел. Вратарь надёжный, взял то, что и должен брать, сверхъестественных спасений не совершал. Возможно, в пропущенном голе можно было сыграть лучше, а не поймать мяч за ленточкой.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:55
Добрый вечер, Виктор! Да, Никита определенно хорош! Новергия для него - прорыв!... И вообще - то, что Будё-Глимт выбил Интер — это сенсация. Причём не случайный отскок, а две победы — 3:1 и 2:1. Для норвежцев выйти в 1/8 ЛЧ — исторический результат. Что дальше? В 1/8 финала их может ждать либо Манчестер Сити, либо Спортинг. Против «Сити» роль вратаря возрастёт вдвойне — там без «полкоманды» в рамке просто не выжить.
И хоть, на мой взгляд, Кафанов немного усиливает краску — но в таких матчах вратарь действительно может быть половиной успеха.
Capral
Capral
сегодня в 21:31, ред.
Да, надо признать, Хайкин хорош, и во многом благодаря ему команда уверенно двигается в турнире. И что особенно нравится в его игре, это отсутствие дешёвых понтов, все надёжно и просто...
