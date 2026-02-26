Top.Mail.Ru
Soccer.ru
РФС отстранил ряд арбитров и инспекторов из-за расследований МВД

сегодня, 21:16

Российский футбольный союз (РФС) принял решение временно исключить из списков арбитров и инспекторов на сезон-2025/26 несколько человек, которые находятся в центре расследования правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Ранее издание РБК сообщало, что обвинения по части 4 статьи 184 Уголовного кодекса РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования») были предъявлены арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. В числе фигурантов дела также оказался бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

«В списки судей и инспекторов РФС на сезон-2025/26 внесены изменения. Исключение ряда лиц связано с расследованиями МВД РФ и департамента защиты игры РФС, а также с возникающими этическими вопросами. В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, — это вопрос доверия к честности футбола. В случае если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», — сказал Каманцев.

Ранее ТАСС сообщал, что 7 октября прошлого года бывший председатель совета директоров московского «Торпедо» Леонид Соболев, обвиняемый в подкупе арбитров, признал свою вину. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Соболев и бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов были отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на 5 и 10 лет соответственно за попытку организации договорных матчей. 11 июля бюро исполкома РФС приняло решение, что «Торпедо» будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Futurista
Futurista
сегодня в 22:07, ред.
СпецВАР МВД )...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 22:03
по сравнению с турками пока вообще "детский сад ", и да думаю что на этом все и остановится..пар так сказать выпустили и хватит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:00
Наверное турки нас покусали)))
Гость
