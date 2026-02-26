РФС отстранил ряд арбитров и инспекторов из-за расследований МВД

1772129768

сегодня, 21:16

Российский футбольный союз ( РФС ) принял решение временно исключить из списков арбитров и инспекторов на сезон-2025/26 несколько человек, которые находятся в центре расследования правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам председатель судейского комитета РФС .

Ранее издание РБК сообщало, что обвинения по части 4 статьи 184 Уголовного кодекса РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования») были предъявлены арбитрам Российской премьер-лиги ( РПЛ ) Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. В числе фигурантов дела также оказался бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

«В списки судей и инспекторов РФС на сезон-2025/26 внесены изменения. Исключение ряда лиц связано с расследованиями МВД РФ и департамента защиты игры РФС , а также с возникающими этическими вопросами. В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, — это вопрос доверия к честности футбола. В случае если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», — сказал Каманцев.