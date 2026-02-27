Top.Mail.Ru
Инфантино подтвердил доверие к Мексике перед ЧМ-2026

сегодня, 08:42

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил высокий уровень доверия к Мексике в подготовке к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум после телефонного разговора с главой ФИФА.

«Провела телефонный разговор с Джанни Инфантино. Мы продолжаем работать над успешным проведением ЧМ-2026. Стороны подтвердили доверие к стране», — написала Шейнбаум в соцсети X.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США с участием впервые 48 сборных. Открытие состоится в Мехико 11 июня, финал — 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

