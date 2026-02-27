Инфантино подтвердил доверие к Мексике перед ЧМ-2026

1772170976

сегодня, 08:42

Президент ФИФА выразил высокий уровень доверия к Мексике в подготовке к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум после телефонного разговора с главой ФИФА .

«Провела телефонный разговор с Джанни Инфантино. Мы продолжаем работать над успешным проведением ЧМ -2026. Стороны подтвердили доверие к стране», — написала Шейнбаум в соцсети X.