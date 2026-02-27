Top.Mail.Ru
В «Атланте» рассказали, почему Миранчук не сыграл в первом матче сезона

сегодня, 09:02
ЦинциннатиЛоготип футбольный клуб Цинциннати2 : 0Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

«Атланта Юнайтед» решила поберечь здоровье российского полузащитника Алексея Миранчука в первом туре регулярного чемпионата MLS против «Цинциннати» (0:2). Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Миранчук вышел на замену на 73-й минуте, но не отличился результативными действиями. «С Алексеем всё в порядке. В следующем матче он выйдет в старте, — пояснили в „Атланте“. — Он пропустил две предсезонные игры из-за усталости. Первая официальная встреча прошла в холод, не стали рисковать. 30 января он отыграл 45 минут — и предсезонка завершилась».

30-летний россиянин выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его гол признали лучшим в команде, а за 36 матчей он забил 8 голов и отдал 3 передачи. В следующем туре «Атланта» 1 марта сыграет на выезде с «Сан-Хосе».

stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:05
Надо же какой теплолюбивый стал, в России играл при любой погоде, а в штаты перебрался и январских морозов испугался. :)) А каково бразильским Джонам сейчас у нас в РПЛ?
dqef8thm8p7z
dqef8thm8p7z
сегодня в 10:44
Если не просто отмазка, то пусть отдыхает....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 10:42
Благоразумное решение, лучше не рисковать лишнего здоровьем.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:21
Будто отчитываются перед каждым матчем))
112910415
112910415
сегодня в 09:47
полноценный отдых очень нужен, очень !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:38, ред.
Во как... Сезон только начался, а Лёша уже устал))) Хотя Арсен в Испании всегда уставший))
