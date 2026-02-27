В «Атланте» рассказали, почему Миранчук не сыграл в первом матче сезона

1772172135

сегодня, 09:02

«Атланта Юнайтед» решила поберечь здоровье российского полузащитника в первом туре регулярного чемпионата MLS против «Цинциннати» (0:2). Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Миранчук вышел на замену на 73-й минуте, но не отличился результативными действиями. «С Алексеем всё в порядке. В следующем матче он выйдет в старте, — пояснили в „Атланте“. — Он пропустил две предсезонные игры из-за усталости. Первая официальная встреча прошла в холод, не стали рисковать. 30 января он отыграл 45 минут — и предсезонка завершилась».

30-летний россиянин выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В прошлом сезоне его гол признали лучшим в команде, а за 36 матчей он забил 8 голов и отдал 3 передачи. В следующем туре «Атланта» 1 марта сыграет на выезде с «Сан-Хосе».