Россия сыграет против Никарагуа

сегодня, 11:28

Сборная России проведёт товарищеский матч против команды Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча состоится 27 марта в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и начнётся в 19:30 мск. Россияне (36-е место в рейтинге ФИФА) впервые встретятся с никарагуанцами (131-е место). Соперник никогда не квалифицировался на ЧМ, а лучший результат на Золотом кубке КОНКАКАФ — 6-е место (1967).

m62yxmp99twt
m62yxmp99twt
сегодня в 14:00
Еще Гондурас и Гваделупу надо пригласить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:37
131 место в рейтинге это даже не Бруней. Надо Дзюбу вызвать для, рекорда
112910415
112910415
сегодня в 13:15
с Чили грустно получилось ...
а не нырнуть ли нам поглубже ?!
Capral
Capral
сегодня в 13:10
Всё что знаю про эту страну- это "фронт имени Фарабунто Марти".
Наверно с автоматами выйдут на поле.......................................
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:30
Уроки географии от Валеры. Хоть узнаем где у нас Никарагуа))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:23
Ну хоть есть надежда на победу 😁
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:16
совсем близко к Гондурасу подобрались уже
Гость
