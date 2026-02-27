Россия сыграет против Никарагуа

Сборная России проведёт товарищеский матч против команды Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Встреча состоится 27 марта в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и начнётся в 19:30 мск. Россияне (36-е место в рейтинге ФИФА) впервые встретятся с никарагуанцами (131-е место). Соперник никогда не квалифицировался на ЧМ, а лучший результат на Золотом кубке КОНКАКАФ — 6-е место (1967).
а не нырнуть ли нам поглубже ?!
Наверно с автоматами выйдут на поле.......................................
