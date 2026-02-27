Пильгуй надеется, что Сафонов сыграет за сборную в марте

Бывший вратарь московского «Динамо» и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года надеется увидеть в мартовских играх сборной России .

Мне кажется, что Матвея Сафонова точно вызовут, все-таки он должен играть в сборной России. С учетом того, что матчи пройдут в паузу на сборные, то обязательно приедет, значит, его отпустят из клуба. Естественно, он относится к сборной России хорошо, приедет, порадует публику. К нему нет каких-то претензий, всегда откликается и приезжает.

Я не думаю, что за время сбора он сможет какой-то опыт передать другим вратарям. Но общение точно будет полезно для других наших голкиперов. Наверняка кто-то что-то почерпнет. Да и для Сафонова, конечно, обязательно будет полезно сыграть за сборную. Все игроки национальной команды по возможности должны как можно чаще встречаться и общаться, чтобы налаживать не только игровые, но и человеческие связи. Это необходимо.