Пильгуй надеется, что Сафонов сыграет за сборную в марте

вчера, 22:58

Бывший вратарь московского «Динамо» и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года Владимир Пильгуй надеется увидеть в мартовских играх сборной России Матвея Сафонова.

Мне кажется, что Матвея Сафонова точно вызовут, все-таки он должен играть в сборной России. С учетом того, что матчи пройдут в паузу на сборные, то обязательно приедет, значит, его отпустят из клуба. Естественно, он относится к сборной России хорошо, приедет, порадует публику. К нему нет каких-то претензий, всегда откликается и приезжает.

Я не думаю, что за время сбора он сможет какой-то опыт передать другим вратарям. Но общение точно будет полезно для других наших голкиперов. Наверняка кто-то что-то почерпнет. Да и для Сафонова, конечно, обязательно будет полезно сыграть за сборную. Все игроки национальной команды по возможности должны как можно чаще встречаться и общаться, чтобы налаживать не только игровые, но и человеческие связи. Это необходимо.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:33
А зачем это нужно? Есть молодые вратари получше Моти. Пусть они и играют
Capral
Capral
вчера в 23:58
Давненько, я не слышал Пильгуя... Несмотря на ташкентскую трагедию и неудачную игру Владимира в финале КК-72, он, всё равно остается для меня- одним из любимых динамовцев-70х, того неповторимого, золотого состава и времени!!!!!!! Помню множество игр Пильгуя в составе Динамо, но лучшие свои игры, он сыграл в финале кубка СССР-77 и Кубка сезона того же года!!! В отличие от Сафонова, Пильгуй отлично играл на выходах, обладал великолепной реакцией, прыгучестью и пластичностью пантеры!!!!!!!
Приемник Великого Яшина, несмотря на определенные неудачи, пусть даже обидные, с Честью защищал цвета любимого Клуба!!!!!!!
Гость
