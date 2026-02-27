РФС подтвердил проведение матча России против Мали

1772190881

сегодня, 14:14

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Мали 31 марта, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. Ранее уже было объявлено, что 27 марта в Краснодаре россияне сыграют с Никарагуа.