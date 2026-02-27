Top.Mail.Ru
РФС подтвердил проведение матча России против Мали

сегодня, 14:14

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Мали 31 марта, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. Ранее уже было объявлено, что 27 марта в Краснодаре россияне сыграют с Никарагуа.

Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, тогда как команда России расположена на 36-й позиции. Лучшим результатом малийцев на Кубке африканских наций остаётся второе место в 1972 году; единственный представитель Мали в РПЛ — полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга.

Россия  Мали
Источник: itar-tass.com
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:29
Это уж поинтереснее соперник, чем предыдущий) лишь бы все приехали, а не третий состав
Гость
