РФС подтвердил проведение матча России против Мали

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Мали 31 марта, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. Ранее уже было объявлено, что 27 марта в Краснодаре россияне сыграют с Никарагуа.
Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, тогда как команда России расположена на 36-й позиции. Лучшим результатом малийцев на Кубке африканских наций остаётся второе место в 1972 году; единственный представитель Мали в РПЛ — полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга.