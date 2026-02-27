«Реал» и «Ман Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Были сформированы следующие пары:
Манчестер Сити — Реал Мадрид
Будё/Глимт — Спортинг
ПСЖ — Челси
Барселона — Ньюкасл
Галатасарай — Ливерпуль
Атлетико Мадрид — Тоттенхэм
Аталанта — Бавария
Байер Леверкузен — Арсенал
Первые матчи пройдут 10/11 марта, ответные — 17/18 марта.
Реал - МС. Классика ежегодного ЛЧ :))) Посмотрим кто кого.
Будет очень комично, если Арсенал пройдёт Байер, но в 1/4 вылетет от Норвегов 🤣 Это маловероятно конечно, но Викинги в этом году обыгрывают многих грандов.
И решил всё для себя
Буду я болеть за Будё
И про грандов позабуду...)
Новая норвежская частушка...)))
