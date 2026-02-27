Top.Mail.Ru
«Реал» и «Ман Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 14:18

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Были сформированы следующие пары:

Манчестер СитиРеал Мадрид

Будё/ГлимтСпортинг

ПСЖЧелси

БарселонаНьюкасл

ГалатасарайЛиверпуль

Атлетико МадридТоттенхэм

АталантаБавария

Байер ЛеверкузенАрсенал

Первые матчи пройдут 10/11 марта, ответные — 17/18 марта.

shur
shur ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 18:25
...но в Лиге мышление игроков другое,другая обстановка,мысли,решения,в конце концов цели и желания...!!!
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 18:22
...с языка сняли, ну и спасибочки,отвечать не надо!!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:15
Сейчас оба клуба послабее чем были, поэтому мало что поменялось по раскладу сил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:52
в клубном чемпионате мира Челси просто уничтожил ПСЖ 3-0.
вправду, тогда тренером синих ходил Мареска
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 17:47
У Арсенала просто халява. Я такого фарта даже не припомню. Это шанс для Артеты стать на одну ступень с Венгером.
Bombon
Bombon ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
сегодня в 17:30
Если смотреть на состояние команд сейчас, то скорее финал. Хотя, в футболе всякое случается
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 17:16
Арсеналу сразу полуфинал нарисовали
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:14
Хорошие пары, есть на что посмотреть.
shur
shur
сегодня в 17:00
1)..в течении сезона АПЛ Я не раз поддерживал Сити по игре и решениям Тренера, теперь они вышли на нас и думаю, уверен,
как сыграем в гостях ,можно будет расчитывать на игру дома, на Бернабеу!!! Мбаппе конечно понадобится!!!
2) ...а что " Спортинг тоже порой не предсказуем....!!!
3) Как не странно и Париж и Челси 50 на 50 ....!!!
4)...Барса проходит,если пижонить не будут,однозначно!
5) ....Ливеру удачи, но первая игра у турков тяжелая!
6)...к бабке не ходи, Матрасники конечно!!!
7)...хорошо что немцы на выезде играют,дома собирутся и отстоят!
8) ...дам шанс Пушкарям, симпатичны в этом сезоне!!!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 16:43
Сойдёт! 👍
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:28
В который раз, будто специально, жребий сводит Реал и Манчестер Сити.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:20
Откровенных слабаков уже не осталось
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:01, ред.
Посмотрел на сетку я
И решил всё для себя
Буду я болеть за Будё
И про грандов позабуду...)

Новая норвежская частушка...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:58
вот это все не видят)))
у Барсы легкая сетка аля ля ля
Nenash
Nenash ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:54
Всем перечисленным танцы разрешаются. Они хороши собой и не провокаторы.. Именно поэтому они не "борцы" с расизмом, а те, с кем не общаются, прикрываясь майкой.. Обедненные возрастом "карвахали" не счет☝️ 🤌
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:53
А Будё-Глимт глядишь и пройдёт дальше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:49
скоро Холанд покажет норвежский танец у флажка))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:47
у Барсы вылетел де Йонга на полтора месяца.
то есть, голландец пропустит обе матча 1\8 финала ЛЧ.
2exc7j32kb8f
2exc7j32kb8f
сегодня в 15:46
«Реал» и «Сити» играют друг с другом чаще, чем с некоторыми командами из своих чемпионатов, ну сколько можно
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:45
здесь нет Альбасете))
Futurista
Futurista ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 15:44
Ламин Ямаль: Часто отмечает голы вместе с Алехандро Бальде, исполняя вирусные танцы из TikTok. Кроме того, после побед (например, в Суперкубке Испании 2026) он исполнял танцы с маскотом клуба прямо на поле.
Рафинья: Известен своими энергичными танцами после забитых мячей. В июне 2025 года он представил новое «хитовое» движение, которое болельщики ожидали увидеть в новом сезоне...
Nenash
Nenash ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:41
Я понимаю, что хотелось по-другому. Но что делать - жребий слеп. И справедлив. Уж очень он любит "танцы" у флажка.. ☝️ 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ labasy (раскрыть)
сегодня в 15:39
здесь скорей у Арсенала легкая сетка.
Futurista
Futurista ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 15:37, ред.
Для нынешней Барсы все соперники сложные...
потенциально))...
Nenash
Nenash ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:36
Барсе потенциально достались самые сложные соперники. Те, у которых оборона в порядке.. ☝️
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:35
И чувство юмора у админа отменное)...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:30, ред.
Из слабой сетки вылететь позор позорный будет)...а гарантий никаких)...
Futurista
Futurista ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 15:28
"Кошек" подсунули Барсе для тренировки)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:26
отличная сетка.
и надеюсь, МанСити вынесет мадридский клуб.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:25
Самые интересные пары ЛЧ:
Реал - МС
ЧЕЛСИ - ПСЖ

Рад, что именно ПСЖ достался, а не Ньюкасл, с парижанами куда интереснее игры будут, а с сороками матчей и в Англии хватает.
