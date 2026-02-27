Колосков оценил уровень ближайших соперников сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) поделился мнением о командах Никарагуа и Мали, с которыми Россия сыграет в конце марта.

Сейчас выбор соперников очень ограничен, потому что в эти сроки играют официальные матчи, у всех свои соревнования в соответствии с международным календарем, утвержденным ФИФА . Поэтому выбираем тех, кто свободен от официальных игр, а таких немного. Мне кажется, что в целом выбор соперников неплохой. Сборные Никарагуа и особенно Мали — команды для нас новые, неизвестные. Наша сборная давно не собиралась. Есть сейчас даже кандидаты, у меня надежда, что главный тренер Валерий Карпин наконец определится с составом более-менее, который можно было бы назвать основным, чтобы не просматривать команду, а тренировать.

А для этих целей как раз такие команды. В любом случае будет большой ажиотаж и интерес к матчам у болельщиков, на Никарагуа пойдет народ в Краснодаре, на Мали точно придут. Поэтому для нас это радостное событие, жду с нетерпением. Вообще в матчах было бы интересно посмотреть на Матвея Сафонова, Александра Головина, пригодился бы также Алексей Миранчук. Остальные все наши футболисты, они все на виду, всех знаем. Но мне кажется, что важно сейчас уже готовить команду к возможному возобновлению официальных матчей в скором времени. В любом случае все будем смотреть с удовольствием.