Колосков оценил уровень ближайших соперников сборной России

сегодня, 18:15

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о командах Никарагуа и Мали, с которыми Россия сыграет в конце марта.

Сейчас выбор соперников очень ограничен, потому что в эти сроки играют официальные матчи, у всех свои соревнования в соответствии с международным календарем, утвержденным ФИФА. Поэтому выбираем тех, кто свободен от официальных игр, а таких немного. Мне кажется, что в целом выбор соперников неплохой. Сборные Никарагуа и особенно Мали — команды для нас новые, неизвестные. Наша сборная давно не собиралась. Есть сейчас даже кандидаты, у меня надежда, что главный тренер Валерий Карпин наконец определится с составом более-менее, который можно было бы назвать основным, чтобы не просматривать команду, а тренировать.

А для этих целей как раз такие команды. В любом случае будет большой ажиотаж и интерес к матчам у болельщиков, на Никарагуа пойдет народ в Краснодаре, на Мали точно придут. Поэтому для нас это радостное событие, жду с нетерпением. Вообще в матчах было бы интересно посмотреть на Матвея Сафонова, Александра Головина, пригодился бы также Алексей Миранчук. Остальные все наши футболисты, они все на виду, всех знаем. Но мне кажется, что важно сейчас уже готовить команду к возможному возобновлению официальных матчей в скором времени. В любом случае все будем смотреть с удовольствием.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:58
Ну хотя бы и с этими сборными поиграть.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:33
какие официальные игры. официальные они у 20 команд от силы, последними решающие задачи выхода на ЧМ. остальные гоняют такие же товарняки. Бразилия например с Францией играет товарняк 27,03. все уже вышедшие на ЧМ играют товарищеские. неужели там не было кого найти. Эквадор, Китай, Египет - разве они все в отказ пошли??? пока они боролись за выход понятно что не отвлекались бы, ну а сейчас то можно почти любую команду из более лояльных выбирать. Кюрасао хотя бы. потом бы пели что победили участника ЧМ.
shur
shur
сегодня в 19:27, ред.
...как про пиво что то появится, так Вячеслав Иваныч начинает тосты поднимать, на сей раз за здоровье Сборной!
bw3bptp3urpg
bw3bptp3urpg
сегодня в 19:05
У нас теперь много времени изучать всякие неизвестные сборные, будем в этом рекордсменами
28mkt7h9zdn2
28mkt7h9zdn2
сегодня в 18:48
Оценивать можно, но как ... "команды новые и неизвестные".... хорошо оценил...
nqjepeg5prsb
nqjepeg5prsb
сегодня в 18:32
Трудно и соперниками назвать, оценивать нечего.
