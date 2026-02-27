Top.Mail.Ru
Мешков и еще пять судей исключены из числа арбитров РПЛ и Кубка России

сегодня, 14:58

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) исключило из списка судей РПЛ и Кубка России шестерых арбитров. Об этом сообщается по итогам заседания.

Вне списка: Егор Егоров, Виталий Мешков, Иван Сараев, Владислав Целовальников, а также резервисты Юрий Карпов и Максим Перезва.

Ранее РБК писал, что в отношении девяти арбитров ведётся проверка по подозрению в получении незаконных вознаграждений за влияние на исходы матчей.

В обновлённый состав на весну вошли 24 судьи: среди них новички Игорь Капленков, Станислав Матвеев, Никита Новиков и Андрей Прокопов, а из резерва в основу переведён Антон Фролов.

a-league
a-league
сегодня в 18:11
Памятники не сажают
arzamas
arzamas ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 17:46
Предлагаешь Гознак привлечь? Ню-ню.....
arzamas
arzamas
сегодня в 17:44
Надо бы разобраться как эти "Мешковы" судейские лицензии в свою очередь получили.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:24
С футболом мы расстанемся не скоро
Но время не унять и не сдержать...
Придут честолюбивые дублёры
Дай Бог им лучше нашего судить!
65e432246ed5
65e432246ed5
сегодня в 17:04
Руки по отрубать,или в чан с 62ом по верхнюю губу
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:19
надо взять практику судей из чужих стран. набрали бы из КНДР и Китая с Ираном - хай судят. свои же ездят арабов судить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:10
В "мешок их всех и палкой"...)))
vajh57u4a4fm
vajh57u4a4fm
сегодня в 15:44
И как же узнал про их косяки ..... с кем то не поделились что ли....
Futurista
Futurista
сегодня в 15:41
На исходы каких матчей повлияли?...в чью пользу?...тема не раскрыта...аннулировать результаты этих матчей и выгодоприобретателям впаять баранку...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 15:35, ред.
Справедливо будет, когда будут наказывать тех, кто дает вознаграждение за такое, а не только кто получает.
А так пострадали только "смертные" - показуха, и не более.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:16
Теперь всё будет справедливо? Глубоко сомневаюсь. Деньги никто не отменял.
