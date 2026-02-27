Мешков и еще пять судей исключены из числа арбитров РПЛ и Кубка России

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) исключило из списка судей РПЛ и Кубка России шестерых арбитров. Об этом сообщается по итогам заседания.
Вне списка: Егор Егоров, Виталий Мешков, Иван Сараев, Владислав Целовальников, а также резервисты Юрий Карпов и Максим Перезва.
Ранее РБК писал, что в отношении девяти арбитров ведётся проверка по подозрению в получении незаконных вознаграждений за влияние на исходы матчей.
В обновлённый состав на весну вошли 24 судьи: среди них новички Игорь Капленков, Станислав Матвеев, Никита Новиков и Андрей Прокопов, а из резерва в основу переведён Антон Фролов.
А так пострадали только "смертные" - показуха, и не более.
А так пострадали только "смертные" - показуха, и не более.