Тренер ПСЖ Луис Энрике оценил уровень Сафонова

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал российского вратаря Матвея Сафонова топовым голкипером мирового уровня.
27-летний страж ворот провёл за команду 11 матчей в этом сезоне, в 4 из них сохранив ворота «на замке», и выходит в основе последние 7 встреч.
«Матвей — основной вратарь своей сборной и обладает всеми физическими и техническими качествами топ-голкипера современного футбола, — сказал Энрике. — Он уверенно играет ногами, что важно для нашего стиля, очень умён, силён физически и смел. Учитывая, как мы защищаемся, соперники получают много пространства для агрессии, но Сафонов технически идеально вписывается в нашу философию».
Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года и уже выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
То, что оборона ПСЖ дырявая- это факт, теперь уже очевидный. Но для того и вратарь, чтобы выручать, после ошибок защиты. A Матвей не выручает. И большинство, из всего, что перечислил этот чёрт, ничего у Сафонова нет. Какая игра ногами? Он так часто играет ногами? На выходах- вообще НОЛЬ. Часто теряет ворота.
Прыгучесть неплохая, относительно неплох на линии, но для топового вратаря это мало. А комплименты душителя объяснимы. Вот ему снова Челси попался, наверно опять душить будет, как Шариков говорил: "Душили, душили, и тд"...
