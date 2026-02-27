Top.Mail.Ru
Тренер ПСЖ Луис Энрике оценил уровень Сафонова

сегодня, 15:35

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал российского вратаря Матвея Сафонова топовым голкипером мирового уровня.

27-летний страж ворот провёл за команду 11 матчей в этом сезоне, в 4 из них сохранив ворота «на замке», и выходит в основе последние 7 встреч.

«Матвей — основной вратарь своей сборной и обладает всеми физическими и техническими качествами топ-голкипера современного футбола, — сказал Энрике. — Он уверенно играет ногами, что важно для нашего стиля, очень умён, силён физически и смел. Учитывая, как мы защищаемся, соперники получают много пространства для агрессии, но Сафонов технически идеально вписывается в нашу философию».

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года и уже выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:08
Мотя лучший... Следующий в очереди Реал, или Барса, выше некуда
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:05
Думаю неплохой вратарь... Но пока не Топ. Возиаст для вратаря детский. Так что время подтянуться до ТОП есть. Успехов ему
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:16
Сафонов вратарь очень средний. Не топ уровень, но при этом лучше у ПСЖ нет. Они надеялись на Шевалье, но он оказался пустышкой, который даже слабее Матвея.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:13
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 17:07
    Моте в ближайших матчах какой-нибудь сейв хороший , иначе посадит его Луис. Не привозит , но и не выручает . Что в него летит берет . Нужно разок , другой выручить ... вратарь топ клуба должен брать мертвые мячи и тащить как Доннарумма как прошлой весной... рано или поздно с такой игрой Сафонов может присесть на скамейку..... ну а так что, Энрике надо отдать должное, говорит всё по делу и делает то что считает нужным для успеха команды.
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 16:50
    Да и сборную не понять- есть она, или только название..............................
    Capral
    Capral
    сегодня в 16:39, ред.
    А что он еще скажет, после того, как не удержал, действительного топового Доннарумму... Из того, что я видел, и в играх за Краснодар, в сборной, и ПСЖ- ничего особенного в Сафонове нет, самый обычный, и точно не топ. Но душитель видимо живет послематчевыми пеналями и ничего другого знать не желает. Так это при том, что до сих пор, еще ни один сильный соперник Матвею в играх за ПСЖ не попадался. Поглядим, что день грядущий нам готовит.

    То, что оборона ПСЖ дырявая- это факт, теперь уже очевидный. Но для того и вратарь, чтобы выручать, после ошибок защиты. A Матвей не выручает. И большинство, из всего, что перечислил этот чёрт, ничего у Сафонова нет. Какая игра ногами? Он так часто играет ногами? На выходах- вообще НОЛЬ. Часто теряет ворота.

    Прыгучесть неплохая, относительно неплох на линии, но для топового вратаря это мало. А комплименты душителя объяснимы. Вот ему снова Челси попался, наверно опять душить будет, как Шариков говорил: "Душили, душили, и тд"...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 15:57
    В сборной щас и не поймешь кто основной, а кто нет...
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:54
    Задавать вопрос тренеру о своём игроке так себе занятие
