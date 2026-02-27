Тренер ПСЖ Луис Энрике оценил уровень Сафонова

1772195729

сегодня, 15:35

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» назвал российского вратаря топовым голкипером мирового уровня.

27-летний страж ворот провёл за команду 11 матчей в этом сезоне, в 4 из них сохранив ворота «на замке», и выходит в основе последние 7 встреч.

«Матвей — основной вратарь своей сборной и обладает всеми физическими и техническими качествами топ-голкипера современного футбола, — сказал Энрике. — Он уверенно играет ногами, что важно для нашего стиля, очень умён, силён физически и смел. Учитывая, как мы защищаемся, соперники получают много пространства для агрессии, но Сафонов технически идеально вписывается в нашу философию».