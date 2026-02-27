Top.Mail.Ru
Карпин вызовет игроков из зарубежных лиг на ближайшие матчи

сегодня, 19:51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин намерен вызвать легионеров на мартовские товарищеские матчи. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

27 марта подопечные Карпина примут в Краснодаре сборную Никарагуа, а 31 марта сыграют на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге с командой Мали.

«Планируем вызвать всех, на кого рассчитываем, кого хотим видеть. Если не будет никаких форс-мажоров, будем надеяться, что все, кого мы вызовем, доедут», — сказал Карпин.

stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:23
Доброго Здоровья, Володя!
Захаряна в первую очередь. :))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:44
А у нас так много легионеров, что можно даже выбирать?
bag8psrqvw5r
bag8psrqvw5r
сегодня в 20:22
Черышева вызовет в расширенный состав?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:16
Тоже мне новость. Наверно так всегда должно быть.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:13
Посмотрим кого в итоге вызовет
