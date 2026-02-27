Карпин вызовет игроков из зарубежных лиг на ближайшие матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин намерен вызвать легионеров на мартовские товарищеские матчи. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
27 марта подопечные Карпина примут в Краснодаре сборную Никарагуа, а 31 марта сыграют на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге с командой Мали.
«Планируем вызвать всех, на кого рассчитываем, кого хотим видеть. Если не будет никаких форс-мажоров, будем надеяться, что все, кого мы вызовем, доедут», — сказал Карпин.
Захаряна в первую очередь. :))
