Карпин вызовет игроков из зарубежных лиг на ближайшие матчи

сегодня, 19:51

Главный тренер сборной России намерен вызвать легионеров на мартовские товарищеские матчи. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

27 марта подопечные Карпина примут в Краснодаре сборную Никарагуа, а 31 марта сыграют на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге с командой Мали.

«Планируем вызвать всех, на кого рассчитываем, кого хотим видеть. Если не будет никаких форс-мажоров, будем надеяться, что все, кого мы вызовем, доедут», — сказал Карпин.