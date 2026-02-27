Top.Mail.Ru
Карпин высказался о важности игр с Мали и Никарагуа

вчера, 22:15

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин прокомментировал новость о проведении в марте товарищеских игр с командами Мали и Никарагуа.

Мы будем знакомиться с этим соперником [сборной Никарагуа], изучать его, смотреть, во что эта команда играет. Естественно, для нас этот матч, как и все остальные, будет важен не только с точки зрения результата, а для того, чтобы отследить, как футболисты запомнили то, что мы делали осенью.

В составе этой сборной [Мали], представляющей африканский футбол, есть много футболистов, играющих в Европе. Нельзя не отметить и атлетизм этой команды, потому что в этом компоненте все африканские сборные друг на друга похожи. С Мали, как и Никарагуа, будет интересный, нужный, информативный матч.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:12
Валера : - "Мал , по малу будем знакомится!"...)
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:36
...надо принять ваннну, выпить чашечку кофе....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:20
Никарагуа это вам не хухры-мухры!) тут готовится серьезно надо и изучать соперника. У Селюка может спросить совет
Гость
