Карпин высказался о важности игр с Мали и Никарагуа

Главный тренер национальной команды прокомментировал новость о проведении в марте товарищеских игр с командами Мали и Никарагуа.

Мы будем знакомиться с этим соперником [сборной Никарагуа], изучать его, смотреть, во что эта команда играет. Естественно, для нас этот матч, как и все остальные, будет важен не только с точки зрения результата, а для того, чтобы отследить, как футболисты запомнили то, что мы делали осенью.

В составе этой сборной [Мали], представляющей африканский футбол, есть много футболистов, играющих в Европе. Нельзя не отметить и атлетизм этой команды, потому что в этом компоненте все африканские сборные друг на друга похожи. С Мали, как и Никарагуа, будет интересный, нужный, информативный матч.