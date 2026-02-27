Top.Mail.Ru
Сёмин считает Мали серьезным соперником для России

вчера, 23:21

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением об организации товарищеских игр с Никарагуа и Мали.

Главное, что международная программа у нас работает, федерация умудряется находить эти игры. Это важно, чтобы мы не отрывались от регламента ФИФА. Другое дело, что соперники в иной раз хорошего уровня, иной — нет. Но мне кажется, что с командой Мали игра будет достаточно серьезной. Один матч пройдет в Краснодаре, второй в Санкт-Петербурге. Игры проводятся там, где прекрасные поля, где люди ходят на стадион, болельщиков огромное количество, это очень важно.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:01
Кулибали, Фофана, Думбия, Камара, Траоре - состав у Мали сильнейший. правда это все однофамильцы, но об этом если не вспоминать то победа будет приятней))
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:23
Но Мали реально серьёзный соперник
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 00:04
Так и сказал: "Кто, Мали? Серьезно?!"
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:53
Для нас любой соперник сейчас самый серьёзный.
