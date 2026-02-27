Сёмин считает Мали серьезным соперником для России

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением об организации товарищеских игр с Никарагуа и Мали.

Главное, что международная программа у нас работает, федерация умудряется находить эти игры. Это важно, чтобы мы не отрывались от регламента ФИФА . Другое дело, что соперники в иной раз хорошего уровня, иной — нет. Но мне кажется, что с командой Мали игра будет достаточно серьезной. Один матч пройдет в Краснодаре, второй в Санкт-Петербурге. Игры проводятся там, где прекрасные поля, где люди ходят на стадион, болельщиков огромное количество, это очень важно.