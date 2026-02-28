Цель «Балтики» на сезон РПЛ — занять место выше пятого

«Балтика» из Калининграда ставит перед собой амбициозные задачи на сезон-2025/2026 в Российской премьер-лиге. Генеральный директор Равиль Измайлов, заявил, что команда намерена занять место в таблице выше пятого.
После недавнего поражения от «Зенита» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России «Балтика» продолжает борьбу за высокие позиции. Этот матч стал первым после возобновления сезона.
«Мы каждый матч играем на победу и потом смотрим на результат. Цель стоит выше, чем топ-5. Эксперты в нас не верят? Это мотивирует. Нам бы побольше таких экспертов», — сказал Измайлов.
На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Следующий матч команда проведет в гостях против «Ростова» 7 марта.
Ну, а слова о том, что Балтика каждую игру на победу, можно поставить под сомнение.
Балтика прежде всего играет от обороны на ничью, а если повезёт, то будет победа.
Ни в коем случае не хочу обидеть Балтику, но надо смотреть реально, а не быть в розовых очках.
История показывает, что на следующий год Балтика вряд-ли будет так высоко.
Ну, а слова о том, что Балтика каждую игру на победу, можно поставить под сомнение.
Балтика прежде всего играет от обороны на ничью, а если повезёт, то будет победа.
Ни в коем случае не хочу обидеть Балтику, но надо смотреть реально, а не быть в розовых очках.
История показывает, что на следующий год Балтика вряд-ли будет так высоко.