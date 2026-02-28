Цель «Балтики» на сезон РПЛ — занять место выше пятого

1772227732

сегодня, 00:28

«Балтика» из Калининграда ставит перед собой амбициозные задачи на сезон-2025/2026 в Российской премьер-лиге. Генеральный директор , заявил, что команда намерена занять место в таблице выше пятого.

После недавнего поражения от «Зенита» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России «Балтика» продолжает борьбу за высокие позиции. Этот матч стал первым после возобновления сезона.

«Мы каждый матч играем на победу и потом смотрим на результат. Цель стоит выше, чем топ-5. Эксперты в нас не верят? Это мотивирует. Нам бы побольше таких экспертов», — сказал Измайлов.