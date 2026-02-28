Top.Mail.Ru
Цель «Балтики» на сезон РПЛ — занять место выше пятого

сегодня, 00:28

«Балтика» из Калининграда ставит перед собой амбициозные задачи на сезон-2025/2026 в Российской премьер-лиге. Генеральный директор Равиль Измайлов, заявил, что команда намерена занять место в таблице выше пятого.

После недавнего поражения от «Зенита» (0:1) в рамках 19-го тура чемпионата России «Балтика» продолжает борьбу за высокие позиции. Этот матч стал первым после возобновления сезона.

«Мы каждый матч играем на победу и потом смотрим на результат. Цель стоит выше, чем топ-5. Эксперты в нас не верят? Это мотивирует. Нам бы побольше таких экспертов», — сказал Измайлов.

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Следующий матч команда проведет в гостях против «Ростова» 7 марта.

ABir
ABir
сегодня в 13:04
Скорее всего в этом сезоне 6-7 места. Для первого сезона в РПЛ - хороший результат.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:07
Конечно руководство Балтики не будет озвучивать, что главная цель удержать пятое место, ведь Спартак рядом, надо мотивировать команду, болельщиков.
Ну, а слова о том, что Балтика каждую игру на победу, можно поставить под сомнение.
Балтика прежде всего играет от обороны на ничью, а если повезёт, то будет победа.

Ни в коем случае не хочу обидеть Балтику, но надо смотреть реально, а не быть в розовых очках.
История показывает, что на следующий год Балтика вряд-ли будет так высоко.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Виктор Сергеевич (раскрыть)
сегодня в 10:38
Здравствуйте. Хорошо, заменим.
112910415
112910415
сегодня в 10:07, ред.
пока крепкая фирменная игра никуда не делась !
qw44tm2f48fy
qw44tm2f48fy ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:10
... а ВАР диктует судьям, как располагать.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:00
«Эксперты предполагают, а судьи располагают»...)
Гость
