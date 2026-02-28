«Акрон» оспорит действия судей в матче с «Оренбургом»

«Акрон» из Тольятти намерен оспорить действия арбитров в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщила пресс-служба команды.
В субботнем поединке «Акрон» уступил хозяевам поля со счётом 0:2. На 37-й минуте Артём Дзюба открыл счёт, однако после проверки системы VAR гол был отменён из-за офсайда.
«Акрон» обратится в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге", — сообщили в клубе.
Вечный вопрос на Руси.
Но зато есть информация о возможном обжаловании Акроном действий арбитров.
А чё?
Всё нормально.
Зенит - юбилей, ну, и Оренбург, как тоже "газовая команда", к этому "столетию" причастна через генерального спонсора всех газовых зажигалок.))
Отсюда и вольная трактовка просмотров арбитром видеоповтора с отменой гола Полена.
100-ЛЕТИЕ ЖЕ!!!
P.S. Ладно, хоть не тянут Оренбург на второе место в "юбилейном газовом сезоне".)))
Хотя... До конца чемпионата ещё далеко: всякое может быть... ))
