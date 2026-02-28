«Акрон» оспорит действия судей в матче с «Оренбургом»

1772280929

сегодня, 15:15

«Акрон» из Тольятти намерен оспорить действия арбитров в матче 19-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против «Оренбурга». Об этом сообщила пресс-служба команды.

В субботнем поединке «Акрон» уступил хозяевам поля со счётом 0:2. На 37-й минуте Артём Дзюба открыл счёт, однако после проверки системы VAR гол был отменён из-за офсайда.