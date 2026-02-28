Top.Mail.Ru
«Акрон» оспорит действия судей в матче с «Оренбургом»

сегодня, 15:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Акрон» из Тольятти намерен оспорить действия арбитров в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщила пресс-служба команды.

В субботнем поединке «Акрон» уступил хозяевам поля со счётом 0:2. На 37-й минуте Артём Дзюба открыл счёт, однако после проверки системы VAR гол был отменён из-за офсайда.

«Акрон» обратится в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге", — сообщили в клубе.

DXTK
DXTK
сегодня в 20:25
Может и признают ошибку но итог на табло отменять никто не будет......
274aku2gnngg
274aku2gnngg ответ NYJ (раскрыть)
сегодня в 19:50
Чья задача, ваша? Успехов вам.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:01
А судьи кто?))
Вечный вопрос на Руси.
альсато
альсато
сегодня в 16:46
нуу..это их право!))))
NYJ
NYJ
сегодня в 16:37
Задача - зенит сделать чемпионом, к Сочи и Оренбург оставить, что и далее помогать первым
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:02
Два дня прошло всего с начала чемпа!!! А крику, как в том фильме-шеф все пропало)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:58
уверен, в Сочи тоже будет пожар судейских странных решений
nbh2v26qf6zf
nbh2v26qf6zf
сегодня в 15:56
Еще спартак не приступил к обжалованиям, а их уже столько.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:41
