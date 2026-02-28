Аванесян хорошо оценивает шансы «Оренбурга» сохранить место в РПЛ

1772282684

сегодня, 15:44

Полузащитник «Оренбурга» после победного матча с «Акроном» в рамках 19-го тура РПЛ оценил шансы на то, что его команда сможет удержаться в элитном дивизионе по итогам текущего сезона.

«Хорошие, высокие шансы, будем все для этого делать и делаем, чтобы остаться в Российской премьер-лиге», — сказал футболист.

По словам Аванесяна, предсезонные сборы прошли на высоком уровне: команда уделила внимание тактической отработке и физической подготовке. В игре с «Акроном» «Оренбург» действовал в соответствии с установками тренера, создавая опасные моменты и демонстрируя качественную атакующую игру.