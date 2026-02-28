Top.Mail.Ru
Аванесян хорошо оценивает шансы «Оренбурга» сохранить место в РПЛ

сегодня, 15:44

Полузащитник «Оренбурга» Тигран Аванесян после победного матча с «Акроном» в рамках 19-го тура РПЛ оценил шансы на то, что его команда сможет удержаться в элитном дивизионе по итогам текущего сезона.

«Хорошие, высокие шансы, будем все для этого делать и делаем, чтобы остаться в Российской премьер-лиге», — сказал футболист.

По словам Аванесяна, предсезонные сборы прошли на высоком уровне: команда уделила внимание тактической отработке и физической подготовке. В игре с «Акроном» «Оренбург» действовал в соответствии с установками тренера, создавая опасные моменты и демонстрируя качественную атакующую игру.

«Оренбург» одержал победу над «Акроном» со счётом 2:0. На данный момент «Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков. В случае завершения сезона на 14-м или 13-м месте команде предстоят стыковые матчи с клубами из Первой лиги, а коллективы, занявшие 15-е и 16-е места, покинут РПЛ напрямую.

