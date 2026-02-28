«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в чемпионате России

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Краснодар» и «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Эдуард Сперцян (8', пенальти), Никита Кривцов (73'). За гостей забил Алексей Миронов (45+3', пенальти). На 51-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Дмитрий Чистяков. На 90+6-й был удален еще один игрок ростовчан Илья Вахания.
По итогам встречи «Краснодар» имеет 43 очка (1-е место), у гостей — 21 очко (11-я позиция).
В следующем матче «Краснодар» сыграет 8 марта, соперником будет «Рубин». «Ростов» проведет следующий матч 7 марта, (соперник — «Балтика»).
И вот, тут-то, не знаю, по требованию Мусаева или Агкацев сам догадался, вратарь Краснодара стала выносить мяч длинными передачами за центр, тем самым лишив ростовчан преимущества в центре поля форсированным маршем... И после этого сразу возник острейший момент к взятию ворот Ростова, но арбитр гол отменил, посчитав игру рукой у Кордобы. А жаль, комбинация с участием Эдика была интересной.
Ну а после удаления у гостей, Ростов отошел в оборону, изредка тревожа Краснодар. Подустали ростовчане, перешли к позиционной защите, играя в меньшинстве и получили гол. Просочились в штрафную краснодарцы- в два паса разыграв нехитрую комбинацию. Выход Байрамяна напрашивался для мысли в центре поля Ростова, но времени оставалось мало. Понравился Боселли, своей виртуозной техникой, в одном из эпизодов.
Времени и сил у Ростова было крайне мало, но к Чести своей, они предприняли последний штурм, заставив поволноваться местную публику... Очень понравился Кордоба- настоящий лидер, на котором постоянно висели соперники, и который создает коридор партнерам для наступательных действий, и обостряет сам!!! Пенальти комментировать не буду. Не скажу, что уверен в них на все 100%, как в одну, так и в другую строну...
Вахания не убедил, и не понимаю, почему его берут в Краснодар- посредственный игрок.
А пока- Краснодар с победой, в битве за чемпионство!!!!!!!
А ежели "ближе к телу" и по матчу, то увы и ах "Ростов" понравился больше. Не игрой, сложно сказать, что играли обе команды, Скорее пытались, тут впору о весеннем футболе, о вкатывании в сезон, и.т.д,и.т.п. Но как минимум физически "Ростов" готов очень хорошо.
По поводу игры "Краснодара", ложку дегтя которую обычно подкидываю на лопату менять не буду. Три балла набрали, да и ладно.
Ждал Боселли, вышел не надолго, оценить сложно, но даже за этот небольшой отрезок было заметно что старается играть на партнеров. Резюмируя: Боселли и результат. Как всегда со своей колокольни.
