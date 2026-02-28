«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в чемпионате России

1772286015

сегодня, 16:40

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Краснодар» и «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Эдуард Сперцян (8', пенальти), Никита Кривцов (73'). За гостей забил Алексей Миронов (45+3', пенальти). На 51-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Дмитрий Чистяков. На 90+6-й был удален еще один игрок ростовчан Илья Вахания.

По итогам встречи «Краснодар» имеет 43 очка (1-е место), у гостей — 21 очко (11-я позиция).

В следующем матче «Краснодар» сыграет 8 марта, соперником будет «Рубин». «Ростов» проведет следующий матч 7 марта, (соперник — «Балтика»).