«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в чемпионате России

сегодня, 16:40
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Краснодар» и «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Эдуард Сперцян (8', пенальти), Никита Кривцов (73'). За гостей забил Алексей Миронов (45+3', пенальти). На 51-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Дмитрий Чистяков. На 90+6-й был удален еще один игрок ростовчан Илья Вахания.

По итогам встречи «Краснодар» имеет 43 очка (1-е место), у гостей — 21 очко (11-я позиция).

В следующем матче «Краснодар» сыграет 8 марта, соперником будет «Рубин». «Ростов» проведет следующий матч 7 марта, (соперник — «Балтика»).

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:32
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 19:00
    А перед ним и Ростов мог отличится, но Агкацев не сплаховал!..
    Capral
    Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
    сегодня в 18:58
    Я самую концовку не посмотрел.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:56
    Кстати, а Боселя мог и забить в конце ...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 18:42
    Ростов был очень неплох. Краснодар с возвращением на 1е место. Судьи ВАР - горите в Аду!
    NYJ
    NYJ
    сегодня в 18:27
    Кто угодно, лишь бы не позор
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:15
    интересная, взаимная игра !
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 18:10
    С победой, ФК,,Краснодар»!!!
    В каждом матче Быков будут …судить очень,,строго».
    Им нужно быть на две головы выше соперников.
    Желаю Краснодару золото, как особый Подарок великому Городу Питеру, в честь 100 летия их ФК. И пусть чемпионы будут чистыми и честными!!!
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 18:05
    Болельщиков Быков с Победой!
    3gbyy84472a3
    3gbyy84472a3
    сегодня в 17:30
    Победа тяжело досталась
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 17:29
    равная игра, Ростсельмаш был хорош, бились достойно.
    но хозяева на победу были сверхмотированы.
    с победой, Краснодар.
    п.с.
    судейство какой то цирк.
    три матча - и все провальные судьями.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ kip-elev (раскрыть)
    сегодня в 17:17, ред.
    Ростов всю осень играл отлично и сейчас он там где надо, а с Валерой был бы в яме
    lazzioll
    lazzioll
    сегодня в 17:16
    южное дерби удалось - голы, удаления,играли даже трохи
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 17:13, ред.
    Не стал искать, дабы выдать версию из первоисточника, а именно господина Алаева и именно о судействе после рестарта РПЛ. Сглазил видать. Ну это в качестве лирического отступления.

    А ежели "ближе к телу" и по матчу, то увы и ах "Ростов" понравился больше. Не игрой, сложно сказать, что играли обе команды, Скорее пытались, тут впору о весеннем футболе, о вкатывании в сезон, и.т.д,и.т.п. Но как минимум физически "Ростов" готов очень хорошо.

    По поводу игры "Краснодара", ложку дегтя которую обычно подкидываю на лопату менять не буду. Три балла набрали, да и ладно.

    Ждал Боселли, вышел не надолго, оценить сложно, но даже за этот небольшой отрезок было заметно что старается играть на партнеров. Резюмируя: Боселли и результат. Как всегда со своей колокольни.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 17:13, ред.
    Как раз таки, после удаления Ростов 20 минут ни в чем не уступал быкам и полностью их нейтрализовал. И гол получился вопреки и на классе, а не из-за усталости ростовчан или давления быков. Никто и подумать не мог, что Кривцов так замкнет
    u97gkb8awqxj
    u97gkb8awqxj
    сегодня в 17:13
    Еще спартак не начал играть и обжаловать каждое решение судей, а уже столько претензий к судьям.
    shur
    shur
    сегодня в 17:10
    ....тчк Зенит тчк Семаку! тчк С Прошедшим! тчк Мусаев!
    Муравьед
    Муравьед
    сегодня в 17:08
    Хоть ты лопни, хоть ты тресни Зенит на втором месте.
    ATG
    ATG
    сегодня в 17:03
    Говорил до внедрения вар, говорю и буду говорить: ВАР это ЗЛО для футбола. Существует на данный момент два решения: 1. Убрать вар и забыть как страшный сон. 2. Посадить на ВАР непредвзятый (что тоже большой вопрос) ИИ
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 17:02
    Интересный матч , упорный ! Быков с победой ! Ростов - Мужики !
    Capral
    Capral
    сегодня в 17:00, ред.
    Краснодар конечно любит плести свои кружева, но иногда это идет во вред команде. В 1-м тайме было много позиционной возни у быков, много поперечных коротких передач, что замедляло темп краснодарской атаки. После того как Краснодар повел в счете, Ростов оттeснил соперника за центр поля и включил максимальный прессинг, заставив того ошибаться...

    И вот, тут-то, не знаю, по требованию Мусаева или Агкацев сам догадался, вратарь Краснодара стала выносить мяч длинными передачами за центр, тем самым лишив ростовчан преимущества в центре поля форсированным маршем... И после этого сразу возник острейший момент к взятию ворот Ростова, но арбитр гол отменил, посчитав игру рукой у Кордобы. А жаль, комбинация с участием Эдика была интересной.

    Ну а после удаления у гостей, Ростов отошел в оборону, изредка тревожа Краснодар. Подустали ростовчане, перешли к позиционной защите, играя в меньшинстве и получили гол. Просочились в штрафную краснодарцы- в два паса разыграв нехитрую комбинацию. Выход Байрамяна напрашивался для мысли в центре поля Ростова, но времени оставалось мало. Понравился Боселли, своей виртуозной техникой, в одном из эпизодов.

    Времени и сил у Ростова было крайне мало, но к Чести своей, они предприняли последний штурм, заставив поволноваться местную публику... Очень понравился Кордоба- настоящий лидер, на котором постоянно висели соперники, и который создает коридор партнерам для наступательных действий, и обостряет сам!!! Пенальти комментировать не буду. Не скажу, что уверен в них на все 100%, как в одну, так и в другую строну...
    Вахания не убедил, и не понимаю, почему его берут в Краснодар- посредственный игрок.

    А пока- Краснодар с победой, в битве за чемпионство!!!!!!!
    Муравьед
    Муравьед
    сегодня в 16:54
    Чемпион с победой!
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 16:53, ред.
    Каждый матч между этими южными соседями - БИТВА.
    И не важно, сколько в конечном итоге осталось игроков каждой команды на поле.
    Кто там на ЭТО будет обращать внимание?
    ДЕРБИ!!!
    Хотелось бы, конечно, ничью, но вышел палочка-выручалочка Кривцов и всё испортил. ))
    Боссельи ещё нужно притереться с другими краснодарцами, и тогда в нападении у них будет просто фантастика!
    kip-elev
    kip-elev
    сегодня в 16:53, ред.
    Ростов очень понравился, если бы с таким настроем играли раньше, не были бы там где сейчас в таблице. Ну по судейству без матов не скажешь. Краснодар с тяжёлой, такой нужной победой!
    783fud33mnh2
    783fud33mnh2
    сегодня в 16:49
    Из Ростова срочно нужно убрать тренерский балласт в лице бывшего спартаковца Онопко, команда изменится.
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    сегодня в 16:47, ред.
    Ростовчане выглядели достойно против лидера и чемпиона. Особенно понравилось, как атаковали, имея численное меньшинство. Ну а Краснодар с победой, успехов в следующих играх.
