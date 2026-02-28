Top.Mail.Ru
Тренер «Альмерии» выразил заинтересованность в трансфере Роналду

сегодня, 17:42

Главный тренер «Альмерии» Руби признался, что хотел бы подписать Криштиану Роналду, который недавно стал совладельцем клуба из Сегунды. Руби отметил, что мечтает поработать с легендарным форвардом «Реала» и «Манчестер Юнайтед», пока тот не завершил карьеру.

«Мы очень рады. Конечно, мы его приветствуем. Это потрясающе, когда игрок с таким опытом и пониманием футбола может помочь нашему клубу. Это очень волнительно для всего клуба и города. Вы знаете, какие у Криштиану хорошие отношения с владельцами. Главное, чтобы он оказался здесь с нами. Мы очень счастливы», — отметил наставник.

«Было бы невероятно и здорово, если бы он сыграл за "Альмерию”, но это его решение. Это его клуб, и если он захочет продолжать карьеру, его примут здесь с распростёртыми объятиями — независимо от того, кто будет главным тренером. Я в этом уверен», — добавил Руби.

DXTK
DXTK
сегодня в 19:39
В таком случаи за чем нужен какой-то тренер, когда Роналду сам будет и тренером и игроком и тогда будет сам себя на поле выпускать.
Nenash
Nenash
сегодня в 18:29
Деревянный поможет вам.. Выйти в Сегунду 3.. 🤣
shur
shur
сегодня в 18:14, ред.
....Одно дело совладеть и создавать,
Другое выходить на поле и играть!
Приятель ты с плеча то не Руби!
А лучше с Роном переговори!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:06
Это получается что Рон сам себя купит если что)))
