Тренер «Альмерии» выразил заинтересованность в трансфере Роналду

сегодня, 17:42

Главный тренер «Альмерии» Руби признался, что хотел бы подписать , который недавно стал совладельцем клуба из Сегунды. Руби отметил, что мечтает поработать с легендарным форвардом «Реала» и «Манчестер Юнайтед», пока тот не завершил карьеру.

«Мы очень рады. Конечно, мы его приветствуем. Это потрясающе, когда игрок с таким опытом и пониманием футбола может помочь нашему клубу. Это очень волнительно для всего клуба и города. Вы знаете, какие у Криштиану хорошие отношения с владельцами. Главное, чтобы он оказался здесь с нами. Мы очень счастливы», — отметил наставник.

«Было бы невероятно и здорово, если бы он сыграл за "Альмерию”, но это его решение. Это его клуб, и если он захочет продолжать карьеру, его примут здесь с распростёртыми объятиями — независимо от того, кто будет главным тренером. Я в этом уверен», — добавил Руби.