«Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в игре 19-го тура РПЛ

сегодня, 18:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Локомотив» дома со счётом 2:1 обыграл «Пари НН» в матче 19-го тура РПЛ на «РЖД-Арене».

Голы хозяев забили Дмитрий Воробьёв (15’) и Лукас Фассон (72’). У гостей отличился Олакунле Олусегун с пенальти (69’). В концовке первого тайма нападающий «Локо» Александр Руденко получил две жёлтые карточки (41’ и 44’) и был удалён.​

«Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на 3-е место в таблице, продлив беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (4 победы, 1 ничья). «Пари НН» с 14 очками остался на 15-й строчке.​

В следующем туре «железнодорожники» 9 марта примут «Ахмат», нижегородцы 7 марта сыграют дома с «Сочи».

Источник: itar-tass.com
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 19:28
Ну вот, сперва быки, теперь паровозы. Весь юбилей испортили...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 19:28
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 19:25
    Как питерцы не тужаться на вар, ничего у них не выходит
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 19:23, ред.
    Если брать ИГРУ, так я бы на месте Галактионова ни за что не занёс сегодняшний матч в актив.
    Пари НН, даже в отсутствии Боссельи, показал себя вполне приличной командой.
    Я бы даже сказал, РАВНОЙ Локомотиву.
    И это в Москве!
    Желаю нижегородцам без стыковых матчей остаться в РПЛ.
    Что же касается VAR, то после возобновления чемпионата судьи, наверное, соревнуются, кто больше накосячит: в каждом матче ошибки.
    Причём, ГРУБЕЙШИЕ ОШИБКИ!
    Ладно Зенит: там 100-летие - им можно. ))
    Но в других матчах-то пА-чИ-му???
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 19:17
    Привет!!!
    Я в концовке был просто в бешенстве от ущербности Комличенко.
    Я изначально был против его перехода, я всегда считал его не футболистом, а симулянтом. Падает как девочка от дуновения ветра. С его приходом в Локо моё мнение не поменялось.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 19:16
    Локо с победой! Ох и и "туго" даются лидерам эти победы! Упорно футбольная весна началась - посмотрим как дальше будет...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Sosna69 (раскрыть)
    сегодня в 19:14
    Судью не на мыло, а сразу на кол, а оттуда в Ад, на сковородку).
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 19:13
    Что понравилось первично. Тарас Бурлак. Почему? Лично я кайфанул от ответа. В перерыве Моссаковский обратился с вопросом, точнее еще не успел сформулировать вопрос, а уже получил ответ ( примерно) " Давайте не о судействе". Посему постараюсь кратко. Болельщиков "Локо" с победой, болельщикам "Пари НН" не расстраиваться. Как-то так с моей колокольни.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 19:12
    Привет, Николай! Мысли сошлись). Комличенко СУПЕР ущербный.
    Муравьед
    Муравьед
    сегодня в 19:11
    Кто угодно, лишь бы не позор.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 19:11
      Sosna69
      Sosna69
      сегодня в 19:11
      Локо порадовал конкретно,а судью на мыло...
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      сегодня в 19:10
      Паровозы, с победой! О судьях уже неинтересно говорить.
      Сдаётся мне, что таким судейством решили добавить "изюминку" в каждый матч нашей несравненной РПЛ.
      P.S. Коля Колей остаётся - дерево. Предсезонка не скроет от глаз этого "дивного" материала. Очень многофункцонального в обычной жизни, но не в футболе.
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 19:09, ред.
      Локо с трудной, но заслуженной победой!!!
      О судействе не буду...
      Все бились, все молодцы!!!
      Комличенко ущербный.
