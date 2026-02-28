«Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в игре 19-го тура РПЛ

1772294390

сегодня, 18:59

«Локомотив» дома со счётом 2:1 обыграл «Пари НН» в матче 19-го тура РПЛ на « РЖД -Арене».

Голы хозяев забили Дмитрий Воробьёв (15’) и Лукас Фассон (72’). У гостей отличился Олакунле Олусегун с пенальти (69’). В концовке первого тайма нападающий «Локо» Александр Руденко получил две жёлтые карточки (41’ и 44’) и был удалён.​

«Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на 3-е место в таблице, продлив беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (4 победы, 1 ничья). «Пари НН» с 14 очками остался на 15-й строчке.​

В следующем туре «железнодорожники» 9 марта примут «Ахмат», нижегородцы 7 марта сыграют дома с «Сочи».