«Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в игре 19-го тура РПЛ

«Локомотив» дома со счётом 2:1 обыграл «Пари НН» в матче 19-го тура РПЛ на «РЖД-Арене».
Голы хозяев забили Дмитрий Воробьёв (15’) и Лукас Фассон (72’). У гостей отличился Олакунле Олусегун с пенальти (69’). В концовке первого тайма нападающий «Локо» Александр Руденко получил две жёлтые карточки (41’ и 44’) и был удалён.
«Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на 3-е место в таблице, продлив беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (4 победы, 1 ничья). «Пари НН» с 14 очками остался на 15-й строчке.
В следующем туре «железнодорожники» 9 марта примут «Ахмат», нижегородцы 7 марта сыграют дома с «Сочи».
Сдаётся мне, что таким судейством решили добавить "изюминку" в каждый матч нашей несравненной РПЛ.
P.S. Коля Колей остаётся - дерево. Предсезонка не скроет от глаз этого "дивного" материала. Очень многофункцонального в обычной жизни, но не в футболе.
