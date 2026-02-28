«Ливерпуль» забил пять голов «Вест Хэму» в матче АПЛ

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 5:2.
Голами у хозяев отметились: Экитике (5'), ван Дейк (24'), МакАллистер (43'), Гакпо (70'), также автогол провел Дисаси (82', автогол). За гостей забивали Соучек (49'), Кастельянос (75').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 48 очков (5-е место), у гостей — 25 очков (18-е место).
В следующем матче АПЛ «Ливерпуль» сыграет 15 марта, соперником будет «Тоттенхэм». «Вест Хэм» проведет следующий матч 4 марта (соперник — «Фулхэм»).
к атаке вопросов нет.
к атаке вопросов нет.
PS Да и шансов против Ливерпуля на энфилде не было самого начала красные борются за места в ЛЧ, да и никогда против них играть молотки и не умели чего стоит финал кубка Англии 2006 года.......
PS Да и шансов против Ливерпуля на энфилде не было самого начала красные борются за места в ЛЧ, да и никогда против них играть молотки и не умели чего стоит финал кубка Англии 2006 года.......
в Стамбуле будет в разы трудней, объективно молотобойцы выглядели слабо, будь соперник чуть посильней кто знает как сложилась бы игра....
но сегодня есть победа, три очка и хорошее настроение перед ЛЧ
в Стамбуле будет в разы трудней, объективно молотобойцы выглядели слабо, будь соперник чуть посильней кто знает как сложилась бы игра....
но сегодня есть победа, три очка и хорошее настроение перед ЛЧ