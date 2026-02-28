Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» забил пять голов «Вест Хэму» в матче АПЛ

вчера, 20:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Голами у хозяев отметились: Экитике (5'), ван Дейк (24'), МакАллистер (43'), Гакпо (70'), также автогол провел Дисаси (82', автогол). За гостей забивали Соучек (49'), Кастельянос (75').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 48 очков (5-е место), у гостей — 25 очков (18-е место).

В следующем матче АПЛ «Ливерпуль» сыграет 15 марта, соперником будет «Тоттенхэм». «Вест Хэм» проведет следующий матч 4 марта (соперник — «Фулхэм»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в игре 19-го тура РПЛ
Вчера, 18:59
«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в чемпионате России
Вчера, 16:40
«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура чемпионата России
27 февраля
«Ювентус» победил «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 Лиги чемпионов
26 февраля
«Реал» одержал победу над «Бенфикой» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
26 февраля
ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 ЛЧ
26 февраля
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
вчера в 20:56
Шикарная перестрелка...
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:50
Ниче себе Ливер забил пять голов
Nenash
Nenash
вчера в 20:22
Слот пошёл в открытую.. 🤔
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:17
защита Слота в темпе все равно ужасно действует, много свободных зон в игре.
к атаке вопросов нет.
DXTK
DXTK
вчера в 20:16
Вест Хэм без Мойеса в шаге от вылета из АПЛ, а Эвертон с Мойесом в шаге от выхода в еврокубки.............

PS Да и шансов против Ливерпуля на энфилде не было самого начала красные борются за места в ЛЧ, да и никогда против них играть молотки и не умели чего стоит финал кубка Англии 2006 года.......
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:15
Красных с важной победой, причём еще и крупной!
в Стамбуле будет в разы трудней, объективно молотобойцы выглядели слабо, будь соперник чуть посильней кто знает как сложилась бы игра....
но сегодня есть победа, три очка и хорошее настроение перед ЛЧ
YNWA
YNWA
вчера в 20:12
С победой Ливерпуль!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 