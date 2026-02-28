Хет-трик Ямаля принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

В центральном матче 26-го тура испанской Примеры встречались «Барселона» и «Вильярреал». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились Ламин Ямаль (28', 37', 69') и Роберт Левандовски (90+1'). За гостей забил Гуйе (49').
По итогам встречи «Барселона» имеет 64 очка (1-е место), у гостей — 51 очко (3-е место).
В следующем матче Ла Лиги «Барселона» сыграет 8 марта, соперником будет «Атлетик». «Вильярреал» проведет следующий матч тоже 8 марта (соперник — «Эльче»).
Про оборону и уйму нереализованных моментов уже даже писать ничего не хочется.
И всё-таки , как же МС впарил Барсе Торреса , который практически в каждом матче не забивает голы, которые забили бы даже любители.
Педри сердце команды!
Ямаль красавчик, первый и надеюсь не последний хет трик!!
Всех с победой!!! Сделайте уже наконец что нибудь с реализацией !)
Я даже не знаю что сказать про него. Его надо бы продать хоть куда-то. Но врядли найдется клуб, который купит игрока, который бесполезен на любой позиции.
Разве что арабы поведутся. И то, только потому что он играл в МС, а сейчас в Барсе.
Ямаля с первым хет-триком! Подправил кривую передачу Педри, хотя у того было вагон времени правильно выдать пас. В ЛЧ врядли дадут времени на раздумья. Подождём ответную игру против атлетов, а там видно будет кто чего стоит.
