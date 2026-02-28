Top.Mail.Ru
Хет-трик Ямаля принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

вчера, 20:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

В центральном матче 26-го тура испанской Примеры встречались «Барселона» и «Вильярреал». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились Ламин Ямаль (28', 37', 69') и Роберт Левандовски (90+1'). За гостей забил Гуйе (49').

По итогам встречи «Барселона» имеет 64 очка (1-е место), у гостей — 51 очко (3-е место).

В следующем матче Ла Лиги «Барселона» сыграет 8 марта, соперником будет «Атлетик». «Вильярреал» проведет следующий матч тоже 8 марта (соперник — «Эльче»).

Ямаль Ламин
Источник: soccer.ru
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:58
У Реала и Вини был как колхозник, мазал всё, но сейчас другая история. Не стоит так недооценивать Торреса.
Не просто так лучший бомбардир клуба.

Вот увидишь в ЛЧ они вынесут своих соперников!)
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Торрес дно. И всегда таким был. Игрок уровня середняка Ла Лиги. Хорошо если 1 из 10 моментов забивает. На топ-уровне такое недопустимо. А Араухо в матче с Ньюкаслом не для голов нужен. Он единственный в составе кто может сдержать рослых игроков Ньюкасла при стандартах. А они даже ауты в штрафную в прошлой игре забрасывали. Араухо снял все. Но тогда он был в куда лучшей форме чем сейчас. Кубарси и Гарсию просто раздавят.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:04
Катастрофическая статистика, у команды идущей на третьей строчке в турнирной таблице. Ямаль хорош, просто утопил жёлтую субмарину
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 21:42
Торрес как лучший бомбардир клуба, нет? Что это вы продавать начали?) Ну спад в игре, бывает у всех, Лева тоже уже не радует. Рафа тоже не торт, на одном Ямале, пока держится впереди. Да и то сколько завистливых взглядов, что каталонцы оказались якобы в слабой сетке.

Араухо немного скорости не хватает, мог бы компенсировать, если читал игру, а так игрок вполне боевой. Бывает и выручает победными голами.
ev4npmh8242d
ev4npmh8242d ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
вчера в 21:42
Впарил не Барсе, а персонально Деку и Лапорте, которым до этого впарил больного Агуэро..., и ещё впарит кого-нибудь из таких же, но чуть позже.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:14, ред.
От Барселоны другого результата и не ожидаем.
Ямаля с первым хет-триком! Подправил кривую передачу Педри, хотя у того было вагон времени правильно выдать пас. В ЛЧ врядли дадут времени на раздумья. Подождём ответную игру против атлетов, а там видно будет кто чего стоит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
у Торреса 16 голов в этом сезоне))
да, в 2026 засуха полная. но один гол, и все станет легче.
Bombon
Bombon
вчера в 20:56, ред.
Победили и хорошо. Но вот Араухо по-прежнему плох. А впереди матч с Ньюкаслом. А он там будет очень нужен. А Торрес.

Я даже не знаю что сказать про него. Его надо бы продать хоть куда-то. Но врядли найдется клуб, который купит игрока, который бесполезен на любой позиции.

Разве что арабы поведутся. И то, только потому что он играл в МС, а сейчас в Барсе.
Nenash
Nenash
вчера в 20:30
Лучшее, что было у Барсы, кроме Ямаля, это возвращение ритма от Педри.. Но ходить по полю пешком Атлетико вам не позволит.. ☝️
d5t53ujwb4yc
d5t53ujwb4yc
вчера в 20:29
Хет-трик хороший. И Ямаль хороший. И Педри тоже, - как всегда хороший. Но ..., мы то знаем, что в ЛЧ им это не поможет...

Флика можно ругать, можно хвалить, можно и вовсе забить на него..., но не отнять у немца одного, - всё то, что можно выдавить из того, что есть у Барселоны, он выдавливает.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:27, ред.
Вполне себе достойный матч!
Про оборону и уйму нереализованных моментов уже даже писать ничего не хочется.

И всё-таки , как же МС впарил Барсе Торреса , который практически в каждом матче не забивает голы, которые забили бы даже любители.
Педри сердце команды!

Ямаль красавчик, первый и надеюсь не последний хет трик!!
Всех с победой!!! Сделайте уже наконец что нибудь с реализацией !)
Гость
