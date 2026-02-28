Top.Mail.Ru
Галактионов усомнился в правильности назначения пенальти в игре с «Пари НН»

вчера, 23:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в ворота его команды в игре с «Пари НН».

На 69-й минуте встречи судья поставил 11-метровый в ворота «Локомотива». Удар реализовал Олакунле Олусегун.

На мой взгляд, пенальти сомнительный. Мы посмотрели видеоповтор, и здесь ключевой момент — интерпретация трактовок. Ошибаться могут все: игроки, тренеры — это нормально, мы это понимаем. Вопрос скорее в методических указаниях. Все прекрасно видели, что как такового контакта не было. Поэтому, думаю, оценки дадут те специалисты, которым это необходимо. Наша задача — заниматься своей работой, играть в футбол и добиваться результатов.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:42
Всегда лояльно относился к арбитрам. Но вчера посмотрел матч Зенит Балтика. Мое отношение изменилось. Вчера 12 игрок помог победить Балтику, сегодня у него не получилось это в отношении Локомотива.. Своё мнение о судьях выразил в стихах, как получилось.

Не всё возможно
Купить в футболе.
Играют не деньги,
А люди на поле..

Но были и будут нюансы,
Они от игры далеки.
На поле всегда есть люди.
Которые не игроки....

Эти живут, почти как Боги,
Вот обеспечили нужный исход,
Тут же карман подвёл итоги
И получили прекрасный доход...
Capral
Capral
вчера в 23:26
Ну если оценку дадут специалисты, то какого х...я, ты начал этот разговор?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:24
Ну оценку то дали ,так что ждите санкций и ответки.Лучше ничего не говорить про судей
Гость
