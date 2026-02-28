Галактионов усомнился в правильности назначения пенальти в игре с «Пари НН»

Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в ворота его команды в игре с «Пари НН».

На 69-й минуте встречи судья поставил 11-метровый в ворота «Локомотива». Удар реализовал Олакунле Олусегун.

На мой взгляд, пенальти сомнительный. Мы посмотрели видеоповтор, и здесь ключевой момент — интерпретация трактовок. Ошибаться могут все: игроки, тренеры — это нормально, мы это понимаем. Вопрос скорее в методических указаниях. Все прекрасно видели, что как такового контакта не было. Поэтому, думаю, оценки дадут те специалисты, которым это необходимо. Наша задача — заниматься своей работой, играть в футбол и добиваться результатов.