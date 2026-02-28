Top.Mail.Ru
«Локомотив» может обратиться в ЭСК после матча с «Пари НН»

вчера, 23:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что его клуб может обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать несколько эпизодов в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» (2:1).

Хочу поздравить команду с победой, она проявила характер. Сразу видно, что команда провела очень хороший подготовительный период зимой, в отличие от наших судей, как показывают первые матчи этого тура. Обращение в ЭСК? Клуб будет эту ситуацию рассматривать.

На 38-й минуте игры в результате борьбы за мяч игрок нижегородской команды Алекс Сафро шипами случайно зацепил бедро Алексея Батракова, полузащитника «Локомотива». Несмотря на инцидент, главный арбитр матча Рафаэль Шафеев не показал карточку футболисту «Пари НН». Вскоре после этого форвард «железнодорожников» Александр Руденко получил «горчичник», а под занавес первой половины встречи был вынужден покинуть поле за повторное нарушение правил. На 69-й минуте встречи Шафеев назначил одиннадцатиметровый удар в сторону ворот «Локомотива», который успешно реализовал атакующий игрок «Пари НН» Олакунле Олусегун.

