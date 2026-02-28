Женская сборная России победила Танзанию

Женская национальная команда России одержала уверенную победу над сборной Танзании, завершив матч со счетом 4:1. Игра состоялась в городе Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, в рамках международного турнира Pink Ladies Cup.
Полина Юкляева отличилась на первой минуте, Надежда Смирнова оформила дубль, забив с пенальти на 43-й минуте и еще один мяч на 65-й, а Валерия Лушникова установила окончательный счет на 82-й минуте.
В рамках того же турнира россиянки проведут еще два матча: 3 марта против Ганы и 6 марта против Гонконга.