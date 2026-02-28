Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖенский футбол

Женская сборная России победила Танзанию

вчера, 22:05

Женская национальная команда России одержала уверенную победу над сборной Танзании, завершив матч со счетом 4:1. Игра состоялась в городе Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, в рамках международного турнира Pink Ladies Cup.

Полина Юкляева отличилась на первой минуте, Надежда Смирнова оформила дубль, забив с пенальти на 43-й минуте и еще один мяч на 65-й, а Валерия Лушникова установила окончательный счет на 82-й минуте.

В рамках того же турнира россиянки проведут еще два матча: 3 марта против Ганы и 6 марта против Гонконга.

Подписывайся в ВК
Все новости
Женская сборная России сыграет на турнире в ОАЭ
11 февраля
Женская команда «Локомотива» выиграла международный турнир в Сочи
03 февраля
В «Ростове» решили оставить тренера, которая оскорбляла своих подопечных
18 января
Трансфер 19-летней шведки вынудил «Арсенал» убрать комментарии в соцсети
06 января
В РФС рассказали об организации матчей российских футболисток в КНДР
26 декабря 2025
Футболистка Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак»
09 декабря 2025
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:52
так, этих проверили, слабенькие - можно и против мужской их выставлять сразу после Мали
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 