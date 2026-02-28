Захарян вышел в основе «Реала Сосьедад» в победном матче против «Мальорки»

В поединке 26-го тура испанской Ла Лиги команда «Реал Сосьедад» одержала выездную победу над «Мальоркой», минимально переиграв соперника со счетом 1:0.
Решающий мяч в этой встрече был забит на 36-й минуте усилиями Карлоса Солера.
Для российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна этот матч стал первым стартовым с ноября месяца в рамках чемпионата Испании. Игрок провел на поле 63 минуты, не сумев записать на свой счет результативных действий.
По итогам этой игры «Реал Сосьедад» заработал 35 очков, что позволило команде занять 7-ю позицию в турнирной таблице. «Мальорка» же, имея 24 очка, оказалась на 18-м месте. В ближайшем туре «Реал Сосьедад» 7 марта ожидает выездной поединок против «Атлетико», а «Мальорка» в этот же день сыграет на выезде против «Осасуны».
Арсену Захаряну 22 года, он является игроком «Реала Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей в различных соревнованиях, где он отличился одним забитым мячом.
