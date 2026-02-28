Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

Захарян вышел в основе «Реала Сосьедад» в победном матче против «Мальорки»

вчера, 22:36
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

В поединке 26-го тура испанской Ла Лиги команда «Реал Сосьедад» одержала выездную победу над «Мальоркой», минимально переиграв соперника со счетом 1:0.

Решающий мяч в этой встрече был забит на 36-й минуте усилиями Карлоса Солера.

Для российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна этот матч стал первым стартовым с ноября месяца в рамках чемпионата Испании. Игрок провел на поле 63 минуты, не сумев записать на свой счет результативных действий.

По итогам этой игры «Реал Сосьедад» заработал 35 очков, что позволило команде занять 7-ю позицию в турнирной таблице. «Мальорка» же, имея 24 очка, оказалась на 18-м месте. В ближайшем туре «Реал Сосьедад» 7 марта ожидает выездной поединок против «Атлетико», а «Мальорка» в этот же день сыграет на выезде против «Осасуны».

Арсену Захаряну 22 года, он является игроком «Реала Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей в различных соревнованиях, где он отличился одним забитым мячом.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче АПЛ
Вчера, 22:30
Поздний гол Лукаку помог «Наполи» одолеть «Верону»
Вчера, 22:00
Хет-трик Ямаля принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Вчера, 20:20
«Ливерпуль» забил пять голов «Вест Хэму» в матче АПЛ
Вчера, 20:00
«Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в игре 19-го тура РПЛ
Вчера, 18:59
«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в чемпионате России
Вчера, 16:40
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:48
вышел в старте и поиграл час и даже своими ногами ушел без травм??? впору выходной в стране басков делать завтра и народные гуляния
hqu2ykkwtkwn
hqu2ykkwtkwn
вчера в 23:02, ред.
Это Событие ! Здесь вам не тут !!!
Гол и дурак забьёт, а ты попробуй выйти на поле !!!!!!!
Е Т
Е Т
вчера в 22:55
Был активен, напару с Гедешем, постоянно обострял, втягивается в игру
Capral
Capral
вчера в 22:36
как вышел, так и зашел, недоиграв матч. Достижение, однако.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 