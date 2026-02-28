«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче АПЛ

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Семеньо (45+2').
По итогам встречи «Лидс» имеет 31 очко (15-е место), у гостей — 59 очков (2-е место).
В следующем матче «Лидс» сыграет 3 марта, соперником будет «Сандерленд». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 4 марта (соперник — «Ноттингем Форест»).
Родри - самый липовый, кринжовый обладатель ЗМ на моей памяти. Ничтожно слаб испанец после травмы как игрок своего сектора поля, но как же он полезен в общекомандном взаимодействии, когда надо страховать партнёра и руинить потенциальные контры соперника.
Айт Нури - топорный левый крайний, который просто волею случая занял место Доку, весь первый тайм порол момент за моментом и..., выдал перед уходом в раздевалку голевую на Семенью. Случайно ? Возможно. Но тем не менее, - гениальность " шарлатана ", как тренера тактика, настолько нынче очевидна, что только слепцы и хейтеры могут твердить об обратном.
Всецело же по первому тайму Сити был ужасен. Горожане регулярно проваливались большим числом игроков в середине поля..., и только врождённые, - кривосросшиеся конечности нападения Лидса не позволили воплотить начатое в результативное.
Мармуш..., - просто пустое место, но даже он, выполняя указание ГТ, вовремя сменился позициями с О Райли, и тот с убойной позиции, но в силу отсутствия мастерства, пробил во вратаря головой, запоров верняк...
Можно конечно сказать, что Пеп сегодня опять сел в последний вагон. Но уж больно часто этот вагон имеет место быть.
Реалу будет крайне..., крайне сложно с Сити в 1/8 ЛЧ.
