Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче АПЛ

вчера, 22:30
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Семеньо (45+2').

По итогам встречи «Лидс» имеет 31 очко (15-е место), у гостей — 59 очков (2-е место).

В следующем матче «Лидс» сыграет 3 марта, соперником будет «Сандерленд». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 4 марта (соперник — «Ноттингем Форест»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Поздний гол Лукаку помог «Наполи» одолеть «Верону»
Вчера, 22:00
Хет-трик Ямаля принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Вчера, 20:20
«Ливерпуль» забил пять голов «Вест Хэму» в матче АПЛ
Вчера, 20:00
«Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в игре 19-го тура РПЛ
Вчера, 18:59
«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в чемпионате России
Вчера, 16:40
«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура чемпионата России
27 февраля
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:36
Важная победа, хоть и предсказуемая.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:07, ред.
А Семеньо ко двору пришёлся Сити
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 22:50
Сити не обыграл Ливерпуль и не обыграл сегодня Лидс
Сити заработал очки и создает давление на лидирующий Арсенал.
НО это заслуга судей и пенальти, в матче с Ливерпулем назначенный в пользу Сити, в матче с Лидс не назначенный в ворота Сити
В конечном итоге судьбу чемпионства решают ссаные пенальти
62pm9tu7dnfx
62pm9tu7dnfx
вчера в 22:46, ред.
Которую игру подряд слежу за Сити и просто поражаюсь, как Пеп умудряется с таким составом индивидуально слабых игроков достигать нужного результата.
Родри - самый липовый, кринжовый обладатель ЗМ на моей памяти. Ничтожно слаб испанец после травмы как игрок своего сектора поля, но как же он полезен в общекомандном взаимодействии, когда надо страховать партнёра и руинить потенциальные контры соперника.
Айт Нури - топорный левый крайний, который просто волею случая занял место Доку, весь первый тайм порол момент за моментом и..., выдал перед уходом в раздевалку голевую на Семенью. Случайно ? Возможно. Но тем не менее, - гениальность " шарлатана ", как тренера тактика, настолько нынче очевидна, что только слепцы и хейтеры могут твердить об обратном.

Всецело же по первому тайму Сити был ужасен. Горожане регулярно проваливались большим числом игроков в середине поля..., и только врождённые, - кривосросшиеся конечности нападения Лидса не позволили воплотить начатое в результативное.
Мармуш..., - просто пустое место, но даже он, выполняя указание ГТ, вовремя сменился позициями с О Райли, и тот с убойной позиции, но в силу отсутствия мастерства, пробил во вратаря головой, запоров верняк...

Можно конечно сказать, что Пеп сегодня опять сел в последний вагон. Но уж больно часто этот вагон имеет место быть.

Реалу будет крайне..., крайне сложно с Сити в 1/8 ЛЧ.
Nenash
Nenash
вчера в 22:34
Нечемпионская и дерганая игра Сити принесла им победу.. 💁
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 