Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2025/2026

«Бавария» одержала выездную победу над дортмундской «Боруссией»

вчера, 22:37
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Боруссия» Дортмунд и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметились: Шлоттербек (26'), Свенссон (83'). За гостей забивали Кейн (54', 70', пенальти), Киммих (87').

По итогам встречи «Боруссия» имеет 52 очка (2-е место), у гостей — 63 очка (1-е место).

В следующем матче «Боруссия» сыграет 7 марта, соперником будет «Кёльн». «Бавария» проведет следующий матч 6 марта (соперник — «Боруссия М»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Захарян вышел в основе «Реала Сосьедад» в победном матче против «Мальорки»
Вчера, 22:36
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче АПЛ
Вчера, 22:30
Поздний гол Лукаку помог «Наполи» одолеть «Верону»
Вчера, 22:00
Хет-трик Ямаля принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Вчера, 20:20
«Ливерпуль» забил пять голов «Вест Хэму» в матче АПЛ
Вчера, 20:00
«Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в игре 19-го тура РПЛ
Вчера, 18:59
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:12
Бавария делает еще один широкий уверенный шаг к очередной победе в чемпионате. Одержана гостевая, волевая, уверенная победа над главным конкурентом.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:46
Дортмунд единственный кто мог сдержать Баварию чисто ради мнимой интриги. если бы выиграли, было бы +5 у Мюнхена. это тоже много но хоть похоже на интригу. а теперь то уже все ясно. почти +4 победы за 10 туров до конца
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:03
Эххх... Чутка Дортмунд не дотерпел!
Capral
Capral
вчера в 23:13
Интересно, что товарищ Крамаров не смотрит Бундес лигу, но всё про неё знает...)))
particular
particular
вчера в 23:06
Мюнхенцы очки набирают, а Кейн статистику набивает...
Capral
Capral
вчера в 22:52, ред.
Ковач идет правильной дорогой.))) Со дня его назначения, уже, успел вылететь из кубка Германии, пару дней назад с позором покинул ЛЧ, а сейчас, за 10 туров до конца чемпионата отстал от Баварии на 11 очков. Что касается Кейна, то престарелому форварду, чтобы забить, надо положить мяч на ногу или на голову, a еще лучше- дать пробить пенальти, по другому он не умеет... Человеку уже за 30, но в дешевом Бундесе он забил в этом сезоне 30 мячей, 10 из них с пенальти. Как говорится- делайте выводы.

Комментировать игру нет смысла, ведь далекая от идеала Бавария забила три гола убитому Дортмунду, и за 10 туров до конца, фактически обеспечила себе чемпионство. Сегодня, Боруссия держалась ровно до того момента, пока в обороне играл Эмре. Но как только он покинул поле- начались неприятности... То, что Ковач погубит команду было ясно с самого начала. Не случайно его выгнали из Баварии.
Nenash
Nenash
вчера в 22:42
Кейн на правильном пути.. ☝️ 😄
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 