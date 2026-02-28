«Бавария» одержала выездную победу над дортмундской «Боруссией»

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Боруссия» Дортмунд и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами у хозяев отметились: Шлоттербек (26'), Свенссон (83'). За гостей забивали Кейн (54', 70', пенальти), Киммих (87').
По итогам встречи «Боруссия» имеет 52 очка (2-е место), у гостей — 63 очка (1-е место).
В следующем матче «Боруссия» сыграет 7 марта, соперником будет «Кёльн». «Бавария» проведет следующий матч 6 марта (соперник — «Боруссия М»).
Комментировать игру нет смысла, ведь далекая от идеала Бавария забила три гола убитому Дортмунду, и за 10 туров до конца, фактически обеспечила себе чемпионство. Сегодня, Боруссия держалась ровно до того момента, пока в обороне играл Эмре. Но как только он покинул поле- начались неприятности... То, что Ковач погубит команду было ясно с самого начала. Не случайно его выгнали из Баварии.
