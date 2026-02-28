Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2025/2026

Голевой пас Головина помог «Монако» набрать три очка в игре с «Анже»

вчера, 23:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб АнжеАнжеМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Анже» со счетом 2:0 в рамках 24-го тура французского чемпионата.

Авторами забитых мячей стали Фоларин Балогун на 57-й минуте и Симон Адингра спустя пять минут, на 62-й.

Российский игрок средней линии «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут и внес свой вклад в победу, записав в актив голевую передачу. Этот матч стал особенным для россиянина, поскольку он впервые с момента своего прихода в команду отметился результативными передачами в трех поединках кряду. В целом, за последние шесть встреч Головин собрал коллекцию из пяти голевых пасов.

По итогам этого матча «Монако» заработал 37 очков, что позволило команде занять 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже», в свою очередь, с 29 очками расположился на 12-й позиции. В следующем игровом дне «Монако» предстоит выездная встреча с ПСЖ 6 марта, а «Анже» днем позже также на выезде сразится с «Нантом».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бавария» одержала выездную победу над дортмундской «Боруссией»
Вчера, 22:37
Захарян вышел в основе «Реала Сосьедад» в победном матче против «Мальорки»
Вчера, 22:36
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче АПЛ
Вчера, 22:30
Поздний гол Лукаку помог «Наполи» одолеть «Верону»
Вчера, 22:00
Хет-трик Ямаля принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Вчера, 20:20
«Ливерпуль» забил пять голов «Вест Хэму» в матче АПЛ
Вчера, 20:00
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:42
В лиге может и одолеют уже ПСЖ. третья попытка за две недели)) минимально проиграли. выстрадали ничью и теперь готовы к победе)
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
...Прям как про знаменитого полководца ...!!!
...Его умелые деянья,
К победе монегасков превели!
За счёт прекрасного мышленья,
Ну и холодной Головы!!! Спок ночи!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:11
Важная победа монегасков, вклад в которую Александра Головина значителен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 