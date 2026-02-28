«Монако» одержал победу над «Анже» со счетом 2:0 в рамках 24-го тура французского чемпионата.
Авторами забитых мячей стали Фоларин Балогун на 57-й минуте и Симон Адингра спустя пять минут, на 62-й.
Российский игрок средней линии «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут и внес свой вклад в победу, записав в актив голевую передачу. Этот матч стал особенным для россиянина, поскольку он впервые с момента своего прихода в команду отметился результативными передачами в трех поединках кряду. В целом, за последние шесть встреч Головин собрал коллекцию из пяти голевых пасов.
По итогам этого матча «Монако» заработал 37 очков, что позволило команде занять 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже», в свою очередь, с 29 очками расположился на 12-й позиции. В следующем игровом дне «Монако» предстоит выездная встреча с ПСЖ 6 марта, а «Анже» днем позже также на выезде сразится с «Нантом».
...Его умелые деянья,
К победе монегасков превели!
За счёт прекрасного мышленья,
Ну и холодной Головы!!! Спок ночи!
