Голевой пас Головина помог «Монако» набрать три очка в игре с «Анже»

вчера, 23:00

«Монако» одержал победу над «Анже» со счетом 2:0 в рамках 24-го тура французского чемпионата.

Авторами забитых мячей стали Фоларин Балогун на 57-й минуте и Симон Адингра спустя пять минут, на 62-й.

Российский игрок средней линии «Монако» провел на поле все 90 минут и внес свой вклад в победу, записав в актив голевую передачу. Этот матч стал особенным для россиянина, поскольку он впервые с момента своего прихода в команду отметился результативными передачами в трех поединках кряду. В целом, за последние шесть встреч Головин собрал коллекцию из пяти голевых пасов.