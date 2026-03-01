Планы женской сборной России в ОАЭ не изменились

1772312858

сегодня, 00:07

Главный тренер женской сборной России по футболу заявил, что текущая ситуация в ОАЭ и ближневосточном регионе не повлияла на планы команды, которая в настоящее время находится на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на напряженную обстановку, команда продолжает готовиться к предстоящим матчам международного турнира.

28 февраля сборная России одержала уверенную победу над командой Танзании со счетом 4:1 в матче, который прошел в городе Шарджа. В рамках этого турнира россиянки также встретятся с командами Ганы 3 марта и Гонконга 6 марта.

«Что касается обстановки в ОАЭ , то в день матча вообще не следил за новостями и только на стадионе узнал, что произошло. Никакого влияния лично на меня ситуация не оказывала, да и игрокам было особо не до того, они готовились к игре, и их ничего не отвлекало. Мы находимся чуть в отдалении от Дубая, здесь спокойно. Надеемся, что до нашего отъезда все устаканится. Жалко, что эта ситуация в принципе произошла, но это от нас не зависит. У нас же ничего в планах не изменилось, добавились только переживания за людей, которые гибнут», — сказал специалист.

Также тренер подвел итоги игры. «Достойное начало турнира, девчонки молодцы. Непростой соперник — достаточно агрессивная игра, но выдержали эту борьбу, выиграли много единоборств у крепких игроков сборной Танзании. Могли забить еще больше, были перекладины, штанги. Такие матчи заставляют быстрее думать, быстрее действовать, за это благодарны сопернику. Лишь бы теперь все были здоровы», — отметил Красножан.