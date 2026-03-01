ПСЖ с Сафоновым в воротах победил «Гавр» в чемпионате Франции

1772315999

сегодня, 00:59

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Гавром», выиграв со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте благодаря точному удару Брэдли Баркола. На 79-й минуте игроки парижского клуба имели шанс удвоить преимущество, однако Дезире Дуэ не смог реализовать пенальти.

В составе ПСЖ ворота защищал российский вратарь . Эта игра стала для него 12-й в текущем сезоне, и в пятый раз ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В рамках чемпионата Франции Сафонов провел 7 матчей, из которых в 4 не пропустил ни одного гола.