ПСЖ с Сафоновым в воротах победил «Гавр» в чемпионате Франции

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Гавром», выиграв со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте благодаря точному удару Брэдли Баркола. На 79-й минуте игроки парижского клуба имели шанс удвоить преимущество, однако Дезире Дуэ не смог реализовать пенальти.
В составе ПСЖ ворота защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Эта игра стала для него 12-й в текущем сезоне, и в пятый раз ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В рамках чемпионата Франции Сафонов провел 7 матчей, из которых в 4 не пропустил ни одного гола.
После этой игры ПСЖ продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 57 очков. «Гавр» же занимает 13-ю строчку с 26 очками. В следующем туре парижане 6 марта примут на своем поле «Монако», а «Гавр» 8 марта отправится в гости к «Бресту».
У грузина, как обычно куча моментов- и всё в никуда....................................
