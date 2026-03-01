Top.Mail.Ru
ПСЖ с Сафоновым в воротах победил «Гавр» в чемпионате Франции

сегодня, 00:59
ГаврЛоготип футбольный клуб Гавр0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Гавром», выиграв со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте благодаря точному удару Брэдли Баркола. На 79-й минуте игроки парижского клуба имели шанс удвоить преимущество, однако Дезире Дуэ не смог реализовать пенальти.

В составе ПСЖ ворота защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Эта игра стала для него 12-й в текущем сезоне, и в пятый раз ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В рамках чемпионата Франции Сафонов провел 7 матчей, из которых в 4 не пропустил ни одного гола.

После этой игры ПСЖ продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 57 очков. «Гавр» же занимает 13-ю строчку с 26 очками. В следующем туре парижане 6 марта примут на своем поле «Монако», а «Гавр» 8 марта отправится в гости к «Бресту».

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:36, ред.
Уверенность Сафоноаа, когда он спасает в непростые моменты, передается всей команде
ABir
ABir
сегодня в 05:26
Сафонов свою работу в этом матче выполнил на 100%. В следующем гостевом матче сохранить ворота в неприкосновенности будет сложнее.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:51
Сыграл очень сильно, без преувеличения.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:43
Да нет идеальных
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:42
На ноль это молодец
Capral
Capral
сегодня в 01:21, ред.
Если кто-то хочет знать, как должен играть идеальный вратарь, советую посмотреть повтор этого матча, с шедевральной игрой сенегальского вратаря Мори!!!!!!!
У грузина, как обычно куча моментов- и всё в никуда....................................
