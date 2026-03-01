Игрок сборной России сказала, что на команду не повлияла ситуация в ОАЭ

1772344976

сегодня, 09:02

Футболистки сборной России не были отвлечены ситуацией в ОАЭ перед товарищеским матчем с командой Танзании. Об этом рассказала игрок национальной команды и московского «Локомотива» Азалия Зальмиева.

В субботу сборная России одержала победу над командой Танзании со счетом 4:1 в городе Шарджа.

«Затронули ли новости команду? Не могу сказать, что эта ситуация как-то повлияла на нас, на игру. Родственники переживали, спрашивали, а так у нас все хорошо, мы живы-здоровы, продолжаем сборы, — сказала Зальмиева. — В команде несильно обсуждали, поскольку это политическая тема, отдельная от нас. Мы играем за свою страну, мы играем в футбол, а не в политике варимся».

«Мы рады победе, очень сильный, боевой соперник, нам нужна была эта победа», — добавила Зальмиева.

Стоит отметить, что ситуация в регионе обострилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В результате ударов пострадали крупные иранские города, включая Тегеран. Иран заявил о намерении провести ответную операцию, и сообщалось о пусках ракет и беспилотников в сторону объектов в регионе.

Несмотря на напряженную ситуацию, сборная России продолжает подготовку к международному турниру, в котором они также сыграют с командами Ганы и Гонконга.