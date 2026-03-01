Головин надеется на улучшение своей результативности в «Монако»

1772355770

сегодня, 12:02

, полузащитник сборной России, испытывает удовлетворение от своей результативной игры в составе французского клуба «Монако».

В последней встрече «Монако» обыграл «Анже» со счетом 2:0, и Головин провел весь матч на поле и сделал результативную передачу, которая привела ко второму голу его команды. Он впервые в составе «Монако» отдал голевые передачи в трех играх подряд. В последних шести матчах на счету Головина пять результативных пасов.

«Хорошая игра, победили по делу. Самое главное, что набрали три очка и порадовали болельщиков. Мое участие в забитых мячах? Конечно, очень позитивно и приятно, что и в первом, и во втором случаях получилось довести эти атаки до голов», — сказал Головин.

«Что можно сказать о пяти голевых передачах в последних шести играх? Такие цифры, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе для этого и выхожу на поле, чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника. Естественно, никто не отменял и участия в оборонительных действиях, но разумеется, гораздо интереснее создавать ситуации, которые приводят к нашим голам», — добавил Головин.

29-летний Александр Головин является игроком «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне он уже провел 27 матчей в различных турнирах, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами.