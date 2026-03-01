Ненахов считает, что «Локомотив» не опустит руки после ухода Баринова

1772356734

сегодня, 12:18

Уход капитана «Локомотива» в ЦСКА является потерей для команды, но красно-зеленые не намерены сдаваться. Об этом сообщил защитник клуба .

Баринов, воспитанник «Локомотива», выступал за команду с 2015 года, был одним из ключевых игроков и капитаном.

«Конечно, мы заметили изменения после ухода Баринова. У нас ушел один из лидеров, и приходится закрывать эту позицию, сейчас мы находим разные связки. Дима, конечно, для нас потеря, но это не значит, что мы опустим руки и перестанем биться за какие-то места. Мы в любом случае будем биться и работать над собой», — отметил Ненахов.