Ненахов считает, что «Локомотив» не опустит руки после ухода Баринова

сегодня, 12:18

Уход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА является потерей для команды, но красно-зеленые не намерены сдаваться. Об этом сообщил защитник клуба Максим Ненахов.

Баринов, воспитанник «Локомотива», выступал за команду с 2015 года, был одним из ключевых игроков и капитаном.

«Конечно, мы заметили изменения после ухода Баринова. У нас ушел один из лидеров, и приходится закрывать эту позицию, сейчас мы находим разные связки. Дима, конечно, для нас потеря, но это не значит, что мы опустим руки и перестанем биться за какие-то места. Мы в любом случае будем биться и работать над собой», — отметил Ненахов.

На данный момент «Локомотив» занимает третью строчку в таблице РПЛ с 40 очками после 19 матчей.

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:59
Не совсем понимаю того, что происходит в Локомотиве.... Галактионов не нашёл общего языка с Бариновым и сделал всё, для его ухода, заверив хозяев, что справятся без него. Вопрос не в деньгах, если бы тренер попросил, ему бы дали, сколько нужно, но... Многолетний лидер ушёл. Что дальше? Есть ли у тренера план "В"? Не уверен, что Галактионов имеет новые идеи. Он по-прежнему надеется только на "Авось" и мастерство игроков... Кстати, считаю выход в эфир Ненахова и его комментарии на довольно скользкую тему, неуместными. Руки они не опустят... Как бы не пришлось их поднять. Не желаю ничего плохого Локомотиву, однако сомневаюсь в Галактионове.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:53
Всё будет нормально! Не стоит делать из мухи слона! Правильно тут сказали: Это Баринов потерял Локомотив.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:37
...на что и отвечает Ненахов :"....и перестанем биться за какие-то места! " ...а значит с Бариновым всё таки мечты о золоте были, сказочник!...
4f3gecvjjdsk
4f3gecvjjdsk
сегодня в 14:22
Не Баринов делал погоду в Локомотиве, это точно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:59
Уход одного игрока не должен влиять на команду! А там увидим
arh66x5unpwm
arh66x5unpwm
сегодня в 13:57
Это Баринов потерял Локомотив, теперь будет вести борьбу со спартаком за 4-5 место.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:07, ред.
Можно и с не опущенными руками медленно следовать в центр таблицы....
Не скажу что Баринов прям топ топыч....некоторые и после ухода Малкома чемпионили пока не надоело....но
Баринов думаю для Локо больше чем просто 1/11-я часть основы...
Это харизма...борзота...боевитость...напор...смелость и опыт....в одном флаконе....
Не знаю всех нюансов причин расставания игрока и клуба...но то что некоторым стоило бы немного подвинуться чтоб сохранить данного игрока- это несомненно.....
Тот случай когда принципы во вред....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:57
состав Локо наигранный, игроки хорошего качества для РПЛ.
когда уходили Миранчуки и Жемалетдинов, тоже говорили, команда рассыплется.
вдруг с уходом Баринова Локо может станет лучше, мы пока не знаем, но точно не будет хуже.
Capral
Capral
сегодня в 12:45
Не видел вчера игру Локомотива, не имею информации и впечатления, но думаю, после ухода Баринова, и Батраку будет сложнее... Теперь поддержки ждать не стоит из опорной зоны, а значит, конструировать и созидать, Батраку станет сложней. Уход Баринова- не приговор, но серьезное осложнение, поскольку, теперь, надо выстраивать новую ось- между центром поля и опорной зоной...........................
