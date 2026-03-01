Ненахов считает, что «Локомотив» не опустит руки после ухода Баринова

Уход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА является потерей для команды, но красно-зеленые не намерены сдаваться. Об этом сообщил защитник клуба Максим Ненахов.
Баринов, воспитанник «Локомотива», выступал за команду с 2015 года, был одним из ключевых игроков и капитаном.
«Конечно, мы заметили изменения после ухода Баринова. У нас ушел один из лидеров, и приходится закрывать эту позицию, сейчас мы находим разные связки. Дима, конечно, для нас потеря, но это не значит, что мы опустим руки и перестанем биться за какие-то места. Мы в любом случае будем биться и работать над собой», — отметил Ненахов.
На данный момент «Локомотив» занимает третью строчку в таблице РПЛ с 40 очками после 19 матчей.
Не скажу что Баринов прям топ топыч....некоторые и после ухода Малкома чемпионили пока не надоело....но
Баринов думаю для Локо больше чем просто 1/11-я часть основы...
Это харизма...борзота...боевитость...напор...смелость и опыт....в одном флаконе....
Не знаю всех нюансов причин расставания игрока и клуба...но то что некоторым стоило бы немного подвинуться чтоб сохранить данного игрока- это несомненно.....
Тот случай когда принципы во вред....
