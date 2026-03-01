Жуков надеется на улучшение игры «Спартака» под руководством Карседо

1772359312

сегодня, 13:01

«Спартак» из Москвы вряд ли сможет существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ) в оставшейся части сезона. Об этом заявил — первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик красно-белых.

«В этом сезоне „Спартак“ уже вряд ли высоко поднимется. Отставание от лидеров большое. Но будем надеяться, что новый тренер по крайней мере поставит игру. Посмотрим, что будет. Матчи во время паузы были неплохими, хотя соперников нельзя отнести к элите», — сказал Жуков.

Напомним, что зимой «Спартак», занимающий в РПЛ шестую строчку с 29 очками, объявил о назначении нового главного тренера — испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо. Контракт с ним рассчитан до лета 2028 года.

В рамках подготовки к возобновлению сезона команда провела несколько контрольных матчей, одержав победы над армянским «Пюником» (2:0), казахстанским «Елимаем» (2:1), китайским «Далянем Инбо» (1:0) и «Ростовом» (5:2). Кроме того, «Спартак» сыграл вничью с казахстанской «Астаной» (1:1).