Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Жуков надеется на улучшение игры «Спартака» под руководством Карседо

сегодня, 13:01

«Спартак» из Москвы вряд ли сможет существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) в оставшейся части сезона. Об этом заявил Александр Жуков — первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик красно-белых.

«В этом сезоне „Спартак“ уже вряд ли высоко поднимется. Отставание от лидеров большое. Но будем надеяться, что новый тренер по крайней мере поставит игру. Посмотрим, что будет. Матчи во время паузы были неплохими, хотя соперников нельзя отнести к элите», — сказал Жуков.

Напомним, что зимой «Спартак», занимающий в РПЛ шестую строчку с 29 очками, объявил о назначении нового главного тренера — испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо. Контракт с ним рассчитан до лета 2028 года.

В рамках подготовки к возобновлению сезона команда провела несколько контрольных матчей, одержав победы над армянским «Пюником» (2:0), казахстанским «Елимаем» (2:1), китайским «Далянем Инбо» (1:0) и «Ростовом» (5:2). Кроме того, «Спартак» сыграл вничью с казахстанской «Астаной» (1:1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Ненахов считает, что «Локомотив» не опустит руки после ухода Баринова
Сегодня, 12:18
Аванесян хорошо оценивает шансы «Оренбурга» сохранить место в РПЛ
Вчера, 15:44
Файзулин — о Дзюбе: «Артем — большой молодец. Он держит свой уровень»
Вчера, 10:31
Цель «Балтики» на сезон РПЛ — занять место выше пятого
Вчера, 00:28
Гендиректор «Балтики» считает, что команда провела хороший матч с «Зенитом»
Вчера, 00:23
Сёмин считает Мали серьезным соперником для России
27 февраля
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 15:06
За третье место Спартак точно должен побороться.
shur
shur
сегодня в 14:43
....под руководством Карседо и первого вице-спикера Гос Думы Спартак далёко пойдёт ! Как там крылатая фраза?! "Товарищ Жуков!
Не пора ли наступать?!"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:43
"Из одной надежды , не сшить одежды"...)

(Старая русская пословица)...
52cmgdyarsb2
52cmgdyarsb2
сегодня в 14:13
А я что-то особой надежды не испытываю
STVA 1
STVA 1 ответ arr2w2s9xyc9 (раскрыть)
сегодня в 13:57
Ну как это... С Карерой повезло разок)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:52, ред.
Мы тоже как и Жуков всегда надеялись , надеемся и будем во все времена надеяться...)
Eddja
Eddja
сегодня в 13:42
Главное, имя звучное, ХУАН, Руй уже был, ничего не вышло, может быть с Хуаном повезет.
3jrfj39sqa5b
3jrfj39sqa5b
сегодня в 13:36
А чем Хуан лучше предыдущих, также урвет свою долю в дележе коррупционной схемы и уедет. В спартаке давно футболом никто не интересуется, только наживой.
arr2w2s9xyc9
arr2w2s9xyc9
сегодня в 13:33
Четверть века надеются, а воз и ныне там, 100 тренеров поменяли, а место в турнирной таблице нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 