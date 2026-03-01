Top.Mail.Ru
В отеле игроков женской сборной России рядом с Шарджей спокойная обстановка

сегодня, 13:43

В отеле, где проживает женская сборная России по футболу в эмирате Аджман, спокойная атмосфера. Игроки и тренерский штаб продолжают подготовку к предстоящим матчам, надеясь, что к моменту вылета в Москву 7 марта ситуация в регионе нормализуется. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В субботу США и Израиль провели масштабную военную операцию против Ирана. Атаки затронули крупные города, включая Тегеран. Белый дом мотивировал свои действия якобы существующей угрозой со стороны Ирана в виде ракетных и ядерных разработок. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о подготовке ответного удара. По данным иранского агентства Mehr, ударам подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В ряде стран региона закрыли воздушное пространство, а авиакомпании приостановили рейсы.

«У команды сегодня восстановительный день, игроки занимаются в тренажерном зале, потом запланированы спа и теоретическое занятие. В отеле все тоже спокойно, туристы купаются в море. Сборная живет в Аджмане, в соседнем с Шарджей эмирате. В Шардже проходят матчи и тренировки. Конечно, в команде следят за новостями. Футболистки и тренерский штаб концентрируются на работе и надеются, что ситуация наладится к нашему отъезду. Вылет в Москву запланирован на 7 марта».

Напомним, что в субботу россиянки одержали победу над сборной Танзании со счетом 4:1 в рамках международного турнира. В ближайшие дни им предстоят встречи с командами Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта).

