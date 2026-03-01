«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» в игре чемпионата России

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Динамо» и «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голами у хозяев отметились: Константин Тюкавин (15'), Муми Нгамалё (26', пенальти), Антон Миранчук (34'), Ярослав Гладышев (72'). На 90-й в составе самарской команды вторую желтую карточку получил Томас Галдамес.
По итогам встречи «Динамо» имеет 24 очка (7-е место), у гостей — 17 очков (13-я позиция).
В следующем матче «Динамо» сыграет 8 марта, соперником будет ЦСКА. «Крылья Советов» проведет следующий матч 8 марта, (соперник — «Динамо Махачкала»).