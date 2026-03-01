Top.Mail.Ru
«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» в игре чемпионата России

сегодня, 14:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Динамо» и «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились: Константин Тюкавин (15'), Муми Нгамалё (26', пенальти), Антон Миранчук (34'), Ярослав Гладышев (72'). На 90-й в составе самарской команды вторую желтую карточку получил Томас Галдамес.

По итогам встречи «Динамо» имеет 24 очка (7-е место), у гостей — 17 очков (13-я позиция).

В следующем матче «Динамо» сыграет 8 марта, соперником будет ЦСКА. «Крылья Советов» проведет следующий матч 8 марта, (соперник — «Динамо Махачкала»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:17, ред.
Акции Гусева поднимаются в цене... Я не являюсь почитателем его таланта, просто констатирую факт. Ролан сейчас работает на свой авторитет. Даже, если его не оставят в Динамо, время, проведённое в клубе, не пройдёт зря. За ним всё время наблюдают потенциальные работодатели. Не знаю, насколько ему подвластны стратегия и тактика, но, по-моему, контакт с игроками Гусев нашёл...
альсато
альсато
сегодня в 15:11
Без судейских косяков обошлись?)))))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:10, ред.
Позволю себе ударится в лирическое отступление. Лярд долга отдали, ну или господин Федорищев разрулил ситуевину Это я к чему. Только к классике. "Оковы тяжкие падут, темницы рухнут и свобода, нас примет радостно у входа и братья меч нам отдадут. Лично мне показалось, что в словах Олейникова в перерыве звучала обреченность. Ну а теперь к увиденному. Хотелось бы написать о игре другой команды, но как есть. Легкая, воздушная игра, мне понравилось. Тут как бы о Самаре вопросы. Прощу простить мое условно старческое ворчание. По итогу болельщиков "Динамо" с победой и с очень даже неплохой игрой. Ну а болельщикам "КС" не расстраиваться. Как-то так с моей колокольни.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 15:05
CораДников с побеДой!

Крылья на поле не вышли, борьбы не навязали. Посмотрим, как будем двигаться дальше.
shur
shur
сегодня в 15:02, ред.
....Мы в ноябре их поздравляли!
Но вот уж март вступил в свои права!
Давно мы так не забивали!
Теперь в таблице на хвосте у "Спартака"...!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:01
Динамо удивило. Хорошо видимо подготовились
1viking17
1viking17
сегодня в 15:00
Похоже надо менять тренера
Гость
