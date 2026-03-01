Top.Mail.Ru
В «Динамо» надеются на улучшение технологий офсайдных линий

сегодня, 15:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров выразил надежду на совершенствование технологий автоматической системы определения офсайда в российском футболе. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба подчеркнул, что отечественный футбол требует внедрения качественной системы видеоассистента арбитра (VAR).

«Что касается офсайдных линий, возможно, остаются вопросы. У нас была ситуация в матче со „Спартаком“, если вы помните, там было зафиксировано два офсайда. Надеемся, что технологии будут усовершенствованы», — отметил Пивоваров.

В рамках 19-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле одержало убедительную победу над самарскими «Крыльями Советов». "Впечатления, конечно, позитивные. Приятно начинать год с победы. Считаю, что мы контролировали всю игру и забили красивые голы. В принципе, делали то, что должны были, как было сказано в раздевалке, сейчас готовимся к важному для нас матчу со «Спартаком», — добавил гендиректор московского клуба.

В пятницу петербургский «Зенит» на домашнем стадионе переиграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Во втором тайме после консультации с VAR главный судья отменил гол Кевина Андраде из-за офсайда его партнера Брайана Хиля. По мнению арбитра, Хиль находился в положении «вне игры» и влиял на действия вратаря «Зенита» Дениса Адамова.

В субботу «Акрон» в гостях уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. На 37-й минуте Дзюба открыл счет, но после вмешательства VAR гол был аннулирован из-за офсайда.

Vilar
Vilar
сегодня в 17:01
Отменить оффсайт, попутно должность гендира динамо и var.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:49
"Международный день Надежды" вроде 12 июля , а уже за сегодня третью заметку читаю где кто то на что то надеятся...)))
Lobo77
Lobo77
сегодня в 16:13
Вернуть правило 3-х игроков обороняющейся команды.
Тогда точно двух будут правильно видеть хотя бы.
:))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:07
Отменить вне игры и все! Пусть все у чужих ворот стоят)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:06
Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба подчеркнул, что отечественный футбол требует внедрения качественной системы видеоассистента арбитра (VAR).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423151/pivovarov-pavel 01.03.2026
Главное что Артем так считает)))
lotsman
lotsman
сегодня в 16:05
Корпус нападающего находится за линией, значит офсайд. И никаких линий, чтобы разглядеть чей мизинец высунулся за линию, чертить не надо. Некужели это не понятно. Вот интересно, если мизинец высунулся за линию, то нападающий в офсайде и влияет на ход атаки, а если нападающий, в этот миг, находясь в том же положении, сжал руку в кулачёк и мизинец не высунулся, значит всё в порядке. Итог, не растопыривай пальцы, держи их в кулачке.)
shur
shur
сегодня в 15:54
...ну на волне победы, можно и подискусировать....!!!
