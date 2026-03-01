В «Динамо» надеются на улучшение технологий офсайдных линий

1772368274

сегодня, 15:31

Генеральный директор московского «Динамо» выразил надежду на совершенствование технологий автоматической системы определения офсайда в российском футболе. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба подчеркнул, что отечественный футбол требует внедрения качественной системы видеоассистента арбитра ( VAR ).

«Что касается офсайдных линий, возможно, остаются вопросы. У нас была ситуация в матче со „Спартаком“, если вы помните, там было зафиксировано два офсайда. Надеемся, что технологии будут усовершенствованы», — отметил Пивоваров.

В рамках 19-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле одержало убедительную победу над самарскими «Крыльями Советов». "Впечатления, конечно, позитивные. Приятно начинать год с победы. Считаю, что мы контролировали всю игру и забили красивые голы. В принципе, делали то, что должны были, как было сказано в раздевалке, сейчас готовимся к важному для нас матчу со «Спартаком», — добавил гендиректор московского клуба.

В пятницу петербургский «Зенит» на домашнем стадионе переиграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Во втором тайме после консультации с VAR главный судья отменил гол Кевина Андраде из-за офсайда его партнера Брайана Хиля. По мнению арбитра, Хиль находился в положении «вне игры» и влиял на действия вратаря «Зенита» Дениса Адамова.