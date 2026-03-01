Форвард «Барселоны» Левандовски получил травму

В субботнем матче 26-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» (4:1) польский форвард каталонского клуба Роберт Левандовски получил сотрясение мозга. Об этом официально сообщила пресс-служба «Барселоны».
Левандовски вышел на поле во втором тайме и отметился голом на добавленной минуте.
«Вчера в матче против „Вильярреала“ Роберт Левандовски получил сотрясение мозга. Проведенные сегодня обследования выявили перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Игрок пропустит матч против „Атлетико“ во вторник», — говорится в заявлении пресс-службы «Барселоны».
Первая встреча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершилась победой мадридцев со счётом 4:0. Ответная игра состоится 3 марта.
37-летний Левандовски перешёл в «Барселону» в 2022 году. За это время он дважды становился чемпионом Испании, один раз завоёвывал Кубок страны и трижды — Суперкубок. До перехода в каталонский клуб форвард выступал за «Баварию» и «Боруссию» (Дортмунд), став десятикратным чемпионом Германии. Кроме того, Левандовски дважды признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА.
матч с Атлетико можно слить, ибо Ферран невезучий))
матч с Атлетико можно слить, ибо Ферран невезучий))