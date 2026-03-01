Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

сегодня, 19:00
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились Бруну Фернандеш (57', пенальти) и Шешко (65'). У гостей забил Лакруа (4').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 51 очко (3-е место), у гостей — 35 очков (14-е место).

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 4 марта, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Кристал Пэлас» проведет следующий матч 5 марта (соперник — «Тоттенхэм»).

Groboyd
Groboyd ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:12
В основном нет. Я тоже могу сказать, что Шешко за Лейпциг эпизодически рвал защитников один в один, но это в целом не будет отображать полной картины.
Karkaz
Karkaz ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 20:10
Ты видимо РВН плохо помнишь. У него техника была помимо габаритов, на индивидуалке сколько он мячей положил, посмотри, вспомни.
Groboyd
Groboyd ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:08
Оставь в своё время РВН один в один и кина тоже не было.
Karkaz
Karkaz ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 20:08
Убегать имеется ввиду взять мяч и убежать, на рывке например. А там он просто бежал без мяча.
Про оттягивать я ничего не писал. Корпус ставить, удерживать мяч он не умеет. Постоянно вижу, как у него быстро мяч отбирают или от него мяч отскакивает.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 20:05
Нет, нужна была серия из 5 побед, но все испортила ничья с Вэст Хэмом, поэтому серия оборвалась на 4 победах.

Но да, МЮ - единственная команда АПЛ, которая не проигрывала в календарном 2026 году.

Поэтому если МЮ продолжит играть дальше в таком же темпе - 4 победы и ничья, то мне, как фанату МЮ, вообще плевать на этого парня и его прическу)
Groboyd
Groboyd ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:03
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ Karkaz (раскрыть)
    сегодня в 20:02
    Ну убегать Шешко как раз-таки умеет, что показал в матче с Эвертоном. Оттягивать игроков умеет тоже, но лучшая для него роль - чистого завершителя. И когда МЮ начал играть в 4-5-1 - логично, что проявились его лучшие свойства: относительно рябом расположены Кунья/Доргу, Бруну и Мбемо/Амад, которые и игроков на себя оттянуть могут и пас выдать, чтобы в одно касание забить.

    Но опять-таки, Амориму нужен был либо форвард, который подключается из глубины, либо в дополнение к Шешко опорник, который мог бы страховать Бруну, создавая тому свободу творчества. А вышло так, что и форвард из глубины атаковать не может, и подстраховки у Бруну нормальной не было, так как Угарте играть перестал, а Каземиро все-таки слишком возрастной, чтобы отыгрывать единственного опорника
    shur
    shur ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 20:01, ред.
      Karkaz
      Karkaz
      сегодня в 19:57
      Всего 10 очков от первого места и 10 туров еще впереди, кто бы мог подумать такое после неудачной серии Аморима)
      lazzioll
      lazzioll
      сегодня в 19:54
      залез в таблицы - а ведь МЮ не проигрывает в этом году в Премьер-Лиге еще. ничеек пару только. хороший ход и матчи непростые были. где там этот волосатый нестриженый чувак - уже можно стричься или нет?)))
      Groboyd
      Groboyd ответ shur (раскрыть)
      сегодня в 19:52
      Коротко и ясно это его голы, которыми МЮ добывают победы.
      shur
      shur ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 19:49
      ...коротко и ясно, для тех кто превозносит!!!
      Groboyd
      Groboyd ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 19:46
      На данный момент это тот кто приносит очки МЮ. И ему всего лишь 22 года. Бомбардирские качества у него точно есть.
      kovalev-barin
      kovalev-barin ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 19:45
      Если честно, мне вообще кажется, что Расмуса сломала игра с Гарначо. Когда ты открыт, и не получаешь пас, а вместо этого Сашка демонстрирует свою уникальную возможность бить параллельно воротам (я до сих пор не понимаю, как он это делает), и это еще в комбинации с травмами - морально это тяжело.

      Возможно, в связке с Куньей и Мбемо он играл бы лучше. Но уже вряд ли мы это когда-нибудь узнаем
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      сегодня в 19:44
      Спорная красная. И начал нарушать до штрафной. Хотя в большинстве таких случаев за такой захват не нзначали пенальти и красную в АПЛ
      Karkaz
      Karkaz ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 19:44
      Шешко очень зависим от полузащиты. Если игра не идёт, его не видно. Мало того что он убежать, обвести не может, так и еще функции таранного нападающего не полностью исполняет. Не хватает скиллов удерживать мячи корпусом и не терять мяч когда он у него в ногах. Как это делали, например, Ибрагимович, Крауч, Дрогба.
      Т.е. такой нападающий как Шешко, это по сути минус 1 игрок.
      shur
      shur
      сегодня в 19:31
      ...долго запрягаем,мучительно долго, первый тайм тому урок!
      Вроде бы и победа, но фактор лишнего игрока покоя не даёт,
      если бы не удалили,могло быть всё иначе! А так по сути правильной дорогой идём,оглядываясь назад,небо и земля!
      Groboyd
      Groboyd ответ kovalev-barin (раскрыть)
      сегодня в 19:25, ред.
      Моё мнение, хоть Расмус сейчас и главная ударная сила Наполи, но это больше нап работяга, а не бомбардир, может прессинговать в режиме нон-стоп, бороться и т,д. За это его Гасп и ценил. А вот Шешко по своей сути бомбардир, игрок штрафной площади.
      kovalev-barin
      kovalev-barin ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 19:22, ред.
      Да к самому Шешко вопросов особо никогда и не было.

      Вопрос был зачем его вообще покупали в схему Аморима, когда был Расмус, набравших хороший ход на предсезонке, но при этом не дыло ни одного подходящего под стиль Рубена опорника...

      А для стандартных 4-5-1 Шешко вполне себе хорошее решение: и навес замкнуть может, и нападающих на себя оттянуть для проходов Мбемо и Куньи, и полузащитникам пространство под удар может освободить
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:19
      больной скорее жив !
      kovalev-barin
      kovalev-barin
      сегодня в 19:17
      Странная игра в исполнении Юнайтед. Как обычно, бел период, когда команда на поле просто отключается. Но обычно это происходит в середине или конце таймов, а тут МЮ с этого начал игру.

      Читал, что многие удаление Лакруа считают спорным. На мой взгляд, удаление чистое, так как между Куньей и Хендерсоном не оставалось бы никого. А вот к пенальти в данной ситуации вопросы есть, так как казалось, что нарушение было за пределами штрафной.

      В любом случае, важные три очка, и впервые за долгое время МЮ на третьем месте в таблице
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 19:16, ред.
      Рад за Шешко, которого с го...м здесь мешали. Отличный таранный нап, который будет ещё развиваться, если в клубе не бует бардака. Удивила концовка, МЮ на своём поле, в большинстве, чуть ли не отбивался от какого-то КП. Я понимаю, что Глазнер крутой тренер, но это же Траффорд и игра в большинстве.
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 19:15, ред.
      Правильнее было написать одержал МЮ волевую победу после удаления и пенальти в ворота Пэласа.........

      PS Делают все чтобы хоть в этом году МЮ попал в ЛЧ.......
      particular
      particular
      сегодня в 19:15
      Как оказалось, - воля есть... Но её хватает только на борьбу за тройку...
      Гость
