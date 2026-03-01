«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились Бруну Фернандеш (57', пенальти) и Шешко (65'). У гостей забил Лакруа (4').
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 51 очко (3-е место), у гостей — 35 очков (14-е место).
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 4 марта, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Кристал Пэлас» проведет следующий матч 5 марта (соперник — «Тоттенхэм»).
Читал, что многие удаление Лакруа считают спорным. На мой взгляд, удаление чистое, так как между Куньей и Хендерсоном не оставалось бы никого. А вот к пенальти в данной ситуации вопросы есть, так как казалось, что нарушение было за пределами штрафной.
В любом случае, важные три очка, и впервые за долгое время МЮ на третьем месте в таблице
Читал, что многие удаление Лакруа считают спорным. На мой взгляд, удаление чистое, так как между Куньей и Хендерсоном не оставалось бы никого. А вот к пенальти в данной ситуации вопросы есть, так как казалось, что нарушение было за пределами штрафной.
В любом случае, важные три очка, и впервые за долгое время МЮ на третьем месте в таблице
Вопрос был зачем его вообще покупали в схему Аморима, когда был Расмус, набравших хороший ход на предсезонке, но при этом не дыло ни одного подходящего под стиль Рубена опорника...
А для стандартных 4-5-1 Шешко вполне себе хорошее решение: и навес замкнуть может, и нападающих на себя оттянуть для проходов Мбемо и Куньи, и полузащитникам пространство под удар может освободить
Вопрос был зачем его вообще покупали в схему Аморима, когда был Расмус, набравших хороший ход на предсезонке, но при этом не дыло ни одного подходящего под стиль Рубена опорника...
А для стандартных 4-5-1 Шешко вполне себе хорошее решение: и навес замкнуть может, и нападающих на себя оттянуть для проходов Мбемо и Куньи, и полузащитникам пространство под удар может освободить