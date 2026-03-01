В «Реале» не знают, когда Мбаппе вернется на поле

1772381990

сегодня, 19:19

Главный тренер «Реала» не смог указать точную дату возвращения на поле. Французский форвард ранее выбыл из-за травмы колена.

Мбаппе пропустил недавнюю победную игру в Лиге чемпионов против «Бенфики» и не сыграет в ближайшем матче Ла Лиги. Травма колена проявилась на тренировке перед игрой с «Бенфикой», после чего было принято решение не выпускать его на поле.

Арбелоа отметил: «Мы хотим, чтобы Мбаппе был готов на 100 процентов, и он вернётся, как только это станет возможным. Мы точно знаем, в чём дело, и наша цель — полное восстановление».