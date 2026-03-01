Top.Mail.Ru
В «Реале» не знают, когда Мбаппе вернется на поле

сегодня, 19:19

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не смог указать точную дату возвращения Килиана Мбаппе на поле. Французский форвард ранее выбыл из-за травмы колена.

Мбаппе пропустил недавнюю победную игру в Лиге чемпионов против «Бенфики» и не сыграет в ближайшем матче Ла Лиги. Травма колена проявилась на тренировке перед игрой с «Бенфикой», после чего было принято решение не выпускать его на поле.

Арбелоа отметил: «Мы хотим, чтобы Мбаппе был готов на 100 процентов, и он вернётся, как только это станет возможным. Мы точно знаем, в чём дело, и наша цель — полное восстановление».

shur
shur
сегодня в 19:46, ред.
... да Бог с ней Ла Лигой ! У Сити Холланд, у нас должен быть,обязан, на острие Мбаппе, его присутствие масштабное событие, у них таран,у нас остроконечник! Даже больше скажу,защита больше отвлекается на француза,забывая о присутствии Вини!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:43
к первому матчу с МанСити будет готов.
да хоть на уколах.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:31
Пожелаю скорейшего восстановления Килиану!
Гость
