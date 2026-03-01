МЮ рассматривает возможность назначения тренера Португалии Мартинеса

В «Манчестер Юнайтед» обсуждают главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса как кандидата на пост наставника. Несмотря на хорошие результаты под руководством и.о. Майкла Каррика (контракт до июня), совет директоров ищет долгосрочное решение тренерского вопроса.
Трансферный инсайдер Бен Джейкобс сообщает, что экс-тренер «Эвертона» и «Уигана» входит в шорт-лист.
«Одно из имён, которые рассматривают внутри МЮ, — Роберто Мартинес. Он покинет сборную Португалии, чтобы освободить место ради Жозе Моуриньо, и находится на прицеле у „Юнайтед“, хотя из-за его игрового стиля он не на вершине списка кандидатов», — заявил Джейкобс в подкасте The United Stand.
Контракт Мартинеса с португальской федерацией истекает после ЧМ-2026.
еще будучи гл.тр.сб. Бельгии, этот Мартинес не имел авторитета среди игроков.
в МЮ он мало подходит.
оставьте Керрика!!!
оставьте Керрика!!!