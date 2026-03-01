МЮ рассматривает возможность назначения тренера Португалии Мартинеса

1772395248

вчера, 23:00

В «Манчестер Юнайтед» обсуждают главного тренера сборной Португалии как кандидата на пост наставника. Несмотря на хорошие результаты под руководством и.о. Майкла Каррика (контракт до июня), совет директоров ищет долгосрочное решение тренерского вопроса.

Трансферный инсайдер Бен Джейкобс сообщает, что экс-тренер «Эвертона» и «Уигана» входит в шорт-лист.

«Одно из имён, которые рассматривают внутри МЮ , — Роберто Мартинес. Он покинет сборную Португалии, чтобы освободить место ради Жозе Моуриньо, и находится на прицеле у „Юнайтед“, хотя из-за его игрового стиля он не на вершине списка кандидатов», — заявил Джейкобс в подкасте The United Stand.