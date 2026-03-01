Эмре Джан пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки

1772395558

вчера, 23:05

Капитан «Боруссии Дортмунд» выбыл до конца сезона — у игрока диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена после субботнего поражения от «Баварии» (2:3). Клуб официально подтвердил травму в воскресенье, отметив длительный срок восстановления.

Травма случилась перед перерывом в стыке с Конрадом Лаймером: 32-летний полузащитник, ранее игравший за «Ливерпуль» и «Ювентус», попытался продолжить матч, но вскоре покинул поле. Спортивный директор Себастьян Кель выразил разочарование в связи с травмой игрока: «Это тяжёлая потеря для Эмре и всей команды. Как капитан, он крайне важен для клуба, и мы поддержим его на пути к выздоровлению».

Джан выступает за «Боруссию» с 2020 года, стал капитаном перед сезоном 2023/24. Его контракт истекает летом.