Моуриньо заявил, что не будет работать с Престианни, если его вину докажут

вчера, 23:10

Главный тренер «Бенфики» заявил, что при доказанной вине полузащитника в расистском скандале с Винисиусом Жуниором из «Реала» его карьера под руководством португальца закончится.

Инцидент произошёл 17 февраля в Лиссабоне во время игры плей-офф Лиги чемпионов, когда бразилец обвинил аргентинца в оскорблениях на расовой почве. УЕФА ведёт расследование, отстранив Престианни от ответной игры, а при подтверждении вины ему грозит минимум 10-матчевая дисквалификация.

«Если, и я многократно это подчёркиваю, мой игрок нарушил принципы, которые разделяю я и „Бенфика“, его путь со мной завершён», — сказал Моуриньо журналистам. Престианни отрицает обвинения, а тренер добавил: «Презумпция невиновности — это право. Если вина доказана, я никогда не посмотрю на него прежними глазами».