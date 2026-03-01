Top.Mail.Ru
Спаллетти лично просит «Ювентус» подписать Коло Муани

вчера, 23:13

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти настаивает на трансфере французского форварда Рандаля Коло Муани летом. Об этом сообщает Tuttosport.

Нападающий сейчас арендован «Тоттенхэмом» у ПСЖ. Спаллетти видит в нём идеальное усиление центральной позиции в атаке.

Коло Муани выступал за «Юве» во второй половине прошлого сезона, но постоянный трансфер не удался из-за разногласий по условиям. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2028 года.

Туринцы планируют вернуться к переговорам независимо от ситуации с Душаном Влаховичем, чьё соглашение заканчивается в конце текущего сезона.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:22
Раз просит значит нужен игрок
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:24
Коло Муани это нечто похожее на Осимена, который был у него в Наполи.
