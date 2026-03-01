Спаллетти лично просит «Ювентус» подписать Коло Муани

1772396014

вчера, 23:13

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти настаивает на трансфере французского форварда летом. Об этом сообщает Tuttosport.

Нападающий сейчас арендован «Тоттенхэмом» у ПСЖ . Спаллетти видит в нём идеальное усиление центральной позиции в атаке.

Коло Муани выступал за «Юве» во второй половине прошлого сезона, но постоянный трансфер не удался из-за разногласий по условиям. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2028 года.

Туринцы планируют вернуться к переговорам независимо от ситуации с Душаном Влаховичем, чьё соглашение заканчивается в конце текущего сезона.