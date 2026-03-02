Top.Mail.Ru
«Рома» и «Ювентус» сыграли в результативную ничью в матче Серии А

сегодня, 00:40
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Рома» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Голами у хозяев отметились: Уэсли (39'), Н'Дика (54'), Мален (65'). За гостей забивали Консейсау (47'), Бога (78'), Гатти (90+3').

По итогам встречи «Рома» имеет 51 очко, у гостей — 47 очков.

В следующем матче «Рома» сыграет 8 марта, соперником будет «Дженоа». «Ювентус» проведет следующий матч тоже 8 марта (соперник — «Пиза»).

Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:23
Отличный матч. Гол Весли хорош, а гол Консейсао шикарен. Отличный матч провёл Мален.
Гасп всё никак не может обыграть топ-команды с опытными тренерами. Не удержал победу с Наполи и вот с Юве. Не хватает запаса прочности обороне.
Юве надо отдать должное 120 минут в меньшинстве с Сараем, отыграв преимущество турков в основное время, да ещё и два гола забив в меньшинстве и здесь показали характер, выцарапав ничью, проигрывая с разницей в два мяча.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:14
Мален. какой же бриллиант отдала в аренду Астон Вилла. это подарок всей серии А, а не только Роме. крутой чувак конечно, я его по Боруссии немного помню, но то как он зашел в сериал - это очень круто. Гасперини все таки строит что-то сильное, как бы мне как болельщику Лацио это не нравилось.
Ювентус думал сникнет после третьего в свои ворота со своими Келли, Джонни Дэвисами и прочими МакКенями и опендами. но как-то смогли собраться и отыграть ничью. второй подряд камбек за пару дней. сил у команды не осталось. как бы Пизе не влететь в след туре)))
