«Рома» и «Ювентус» сыграли в результативную ничью в матче Серии А

В матче итальянской Серии А встречались «Рома» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 3:3.
Голами у хозяев отметились: Уэсли (39'), Н'Дика (54'), Мален (65'). За гостей забивали Консейсау (47'), Бога (78'), Гатти (90+3').
По итогам встречи «Рома» имеет 51 очко, у гостей — 47 очков.
В следующем матче «Рома» сыграет 8 марта, соперником будет «Дженоа». «Ювентус» проведет следующий матч тоже 8 марта (соперник — «Пиза»).
Гасп всё никак не может обыграть топ-команды с опытными тренерами. Не удержал победу с Наполи и вот с Юве. Не хватает запаса прочности обороне.
Юве надо отдать должное 120 минут в меньшинстве с Сараем, отыграв преимущество турков в основное время, да ещё и два гола забив в меньшинстве и здесь показали характер, выцарапав ничью, проигрывая с разницей в два мяча.
Гасп всё никак не может обыграть топ-команды с опытными тренерами. Не удержал победу с Наполи и вот с Юве. Не хватает запаса прочности обороне.
Юве надо отдать должное 120 минут в меньшинстве с Сараем, отыграв преимущество турков в основное время, да ещё и два гола забив в меньшинстве и здесь показали характер, выцарапав ничью, проигрывая с разницей в два мяча.
Ювентус думал сникнет после третьего в свои ворота со своими Келли, Джонни Дэвисами и прочими МакКенями и опендами. но как-то смогли собраться и отыграть ничью. второй подряд камбек за пару дней. сил у команды не осталось. как бы Пизе не влететь в след туре)))
Ювентус думал сникнет после третьего в свои ворота со своими Келли, Джонни Дэвисами и прочими МакКенями и опендами. но как-то смогли собраться и отыграть ничью. второй подряд камбек за пару дней. сил у команды не осталось. как бы Пизе не влететь в след туре)))