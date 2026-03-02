Top.Mail.Ru
«Ты приплыл на лодке». В Ла Лиге новый дискриминационный скандал

сегодня, 11:49
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче2 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

После недавнего инцидента между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни ещё один игрок Ла Лиги обвинил коллегу по профессии в расистском оскорблении. Случай произошёл во время ничьей 2:2 между «Эльче» и «Эспаньолом» на стадионе «Мануэль Мартинес Вальеро».

Во втором тайме встреча была приостановлена: защитник «Эльче» Омар Эль Хилали сообщил арбитру Хосу Галечу Апестегии, что нападающий «Эспаньола» Рафа Мир адресовал ему антииммигрантское оскорбление. Инцидент зафиксирован в послематчевом отчёте судьи. Там говорится:

На 78-й минуте матча защитник «Эспаньола» №23 Омар Эль Хилали сообщил мне, что форвард «Эльче» №10 Рафаэль Мир Висенте обратился к нему со словами: «ты приплыл на лодке».

Эти выражения не были услышаны членами судейской бригады. В связи с этим я активировал протокол против расизма, из-за чего игра была остановлена на 3 минуты.

Ла Лига официально инициирует проверку после получения отчёта и протокола арбитра. В рамках расследования будут изучены показания игроков и тренеров — как пострадавших, так и свидетелей произошедшего. Кроме того, привлекут видеозаписи и изображения матча для анализа стычки между Эль Хилали и Миром.

