Трансфер сына Ковальчука в «Герту» осложнён вопросом регистрации

1772448544

сегодня, 13:49

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил о проблеме с регистрацией перехода 17-летнего полузащитника Филиппа Ковальчука — сына олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука — в молодёжную команду берлинской «Герты» (U-17).

Ранее отец игрока рассказал «Матч ТВ», что сын присоединился к немцам. Пивоваров отметил: «Возник технический вопрос с регистрацией. Нужно уточнять у РФС . „Динамо" будет отстаивать свои интересы, изучая юридические аспекты».

Ковальчук выступал за академию «Динамо» с января 2024 года, в прошлом сезоне ЮФЛ на его счету 12 голов и 6 ассистов в 21 матче. Ранее он играл за «Сан-Паулу», академии «Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В текущем сезоне за «Герту» U-17 — 4 матча.