Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Трансфер сына Ковальчука в «Герту» осложнён вопросом регистрации

сегодня, 13:49

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о проблеме с регистрацией перехода 17-летнего полузащитника Филиппа Ковальчука — сына олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука — в молодёжную команду берлинской «Герты» (U-17).

Ранее отец игрока рассказал «Матч ТВ», что сын присоединился к немцам. Пивоваров отметил: «Возник технический вопрос с регистрацией. Нужно уточнять у РФС. „Динамо" будет отстаивать свои интересы, изучая юридические аспекты».

Ковальчук выступал за академию «Динамо» с января 2024 года, в прошлом сезоне ЮФЛ на его счету 12 голов и 6 ассистов в 21 матче. Ранее он играл за «Сан-Паулу», академии «Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В текущем сезоне за «Герту» U-17 — 4 матча.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер ПСЖ Луис Энрике оценил уровень Сафонова
27 февраля
В «Атланте» рассказали, почему Миранчук не сыграл в первом матче сезона
27 февраля
Захарян сможет сыграть в ближайшем матче «Реала Сосьедад»
25 февраля
В «Реале Сосьедад» отметили, что Захарян имел шансы в матче с «Овьедо»
22 февраля
Захарян сыграл за «Сосьедад» впервые с середины января
21 февраля
Российский герой в Лиге чемпионов. Хайкин приблизил скромный клуб к 1/8-й
19 февраля
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:28
Не зная всех перепитий этого перехода трудно , что то сказать - но в любом случае пожелаю молодому человеку положительного решения его проблем.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 14:10
Там не только Шварц виноват, Герта годами шла к этому провалу.
Capral
Capral
сегодня в 14:04
Несчастная Герта, никак из г...а не вылезет, после работы недотренера, сбежавшего в США. С...а.
m9vztxe9396j
m9vztxe9396j
сегодня в 14:00
Надо искать какие-то варианты
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 